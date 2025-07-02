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友訊深耕印度！手握高毛利商用大單、MIT 路由器雙箭齊發

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
友訊科技深耕印度市場。友訊／提供
友訊科技深耕印度市場。友訊／提供

網通廠友訊（2332）傳捷報！團隊2日宣布，第2季成功在印度市場取得5萬台企業級無線基地台（EAP）訂單，自七月起陸續出貨，展現多年深耕中小企業市場與解決方案的布局成果。友訊執行長暨發言人張家瑞表示，近期印度市場表現不僅印證策略方向正確，更凸顯商用產品線穩定的毛利結構，進一步強化整體營收韌性，鞏固友訊在當地市場的領導地位。

除商用市場表現亮眼，友訊自今年第1季起也針對家庭與小型辦公室用戶市場，推出由臺灣設計、製造的雙頻 Wi-Fi 6路由器。目前已陸續出貨，今年度預計將有至少10萬台雙頻Wi-Fi 6路由器鋪貨至印度主要通路，主打穩定與高效能，協助消費者邁向高速連網升級。

印度長期以Wi-Fi 5與Wi-Fi 4為主流，但隨著基礎建設改善與數位轉型政策推動，Wi-Fi 6 的應用正在興起，不久也將成為新一波成長關鍵。張家瑞指出，友訊早已掌握市場變化節奏，正式在印度推出第一支Wi-Fi 6產品，結合高頻寬、穩定傳輸與AI智慧管理等功能，在今年第2季即搶得出貨先機。

張家瑞認為，友訊的產品策略已明確轉向高效能與高附加價值路線，實際成果反映在訂單成長與通路回饋上；未來將持續提供性能與價格兼具的產品組合，引導市場朝向新世代無線標準升級，協助企業與消費者因應更高頻寬需求與連網場景的變化。

據悉，友訊近年積極攜手臺灣網通產業鏈，導入由台鋼集團主導的上下游整合資源，形塑 MIT 網通國家隊。透過強化資安設計、製造品質與國際標準認證，提升產品交期穩定性與競爭門檻，也進一步強化品牌在國際市場中的可信度與差異化定位。

事實上，友訊自1995年進軍印度，2001年即於孟買等全國性指標交易所掛牌上市，成為首家於印度掛牌之臺灣企業。30年來持續深耕系統整合商與電信業者合作關係，從企業網路到家庭連線，累積穩固的市場信任與技術口碑。

張家瑞強調，面對印度成為全球最具潛力的網通新興市場之一，友訊將持續以在地經營模式為核心，深化與當地通路以及人才合作，靈活應對政策與市場變化，並以更具競爭力的產品組合，引領印度邁向高速、智慧化的無線連網新時代。

Wi-Fi 印度 友訊

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