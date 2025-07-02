群創砸337億收購 Pioneer 背後三大核心策略是什麼？

群創（3481）積極推動「More than Panel」轉型策略，子公司CarUX在6月26日宣布，與瑞典投資機構EQT達成協議，將以1,636億日圓（約新台幣337億元）收購成立逾87年的日本車用電子先驅Pioneer全部股權，預計2025年第4季完成收購。

DIGITIMES認為，這項收購案背後，正好對應到群創三大核心策略 ，一是從面板供應商升級為Tier 1車用智慧座艙系統供應商；二是迅速打入日系車廠供應鏈；三是強化全球汽車供應鏈的布局。

群創長期以顯示器為主力產品，隨全球汽車市場開始著重高附加價值的智慧座艙解決方案後，單純提供顯示面板的商業模式逐漸淪為價格競爭，難以與車廠建立緊密的合作關係。若能升級為車用Tier 1系統供應商，將取得更高的獲利空間與在汽車供應鏈中的話語權。

Pioneer在車用音響、導航、多媒體娛樂與人機介面（Human Machine Interface ；HMI）等領域深耕近50年，群創收購完成後，可望補足群創在音訊、聲控等應用上的技術缺口。群創亦能藉此整合視覺與聽覺系統優勢，進一步提供一站式智慧座艙解決方案。

同時，Pioneer近期也開發多元的車用AI產品技術，面對AI定義汽車（AI-defined vehicles）時代來臨，將有助於強化群創在智慧車用系統整合與差異化能力。

在客戶方面，CarUX目前僅以歐美車廠為主，然透過收購Pioneer後，有助於切入過去不易進入的日系車廠供應鏈。另外，Pioneer多年來為豐田（Toyota）、本田（Honda）、馬自達（Mazda）、Lexus等日系車廠提供車載音響與多媒體系統，擁有穩定的客戶關係與認證經驗，並藉由此次收購，群創將快速取得日系車廠的Tier 1供應商資格，進一步提升亞太市場的滲透率與品牌信賴度。

在供應鏈布局方面，群創目前主要生產據點只集中於台灣與中國大陸，此次收購將取得Pioneer在日本、美國、泰國、中國大陸、巴西、香港與新加坡等多處的生產據點與服務資源，強化群創在全球製造與交付的彈性與韌性，完善全球汽車供應鏈布局。

值得關注的是，Pioneer預計自2026年起，於印度啟動車載音響產品生產，搭配已在2023年設立的研發中心，建構完整在地化供應鏈，群創可藉由此次收購，持續深耕印度市場。

DIGITIMES認為，群創收購Pioneer的目標，明確聚焦在高毛利、穩定成長的車載智慧座艙系統市場。CarUX在2024年營收約新台幣500億元，Pioneer 2024年營收約2,415億日圓（約新台幣507億元），購併完成後，CarUX營運規模可望翻倍，年營收觸及新台幣千億元。

DIGITIMES表示，綜觀群創以新台幣337億元收購Pioneer，將得以升級為Tier 1車用智慧座艙系統供應商，迅速切入日系車廠供應鏈，並大幅強化其全球製造與服務據點布局。這三大核心策略，不僅提升群創在車用市場的競爭力，也加速CarUX達到在美國上市的目標。