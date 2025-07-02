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鴻海持續推動量子教育 台南高中量子師培營本周登場

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海教育基金會執行長汪用和（前排中）與來自台南、高雄、屏東等地的教師合影，攜手為高中量子教育奠定起點。 鴻海／提供
鴻海教育基金會執行長汪用和（前排中）與來自台南、高雄、屏東等地的教師合影，攜手為高中量子教育奠定起點。 鴻海／提供

鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會長期致力於推動台灣高中階段的前瞻科技教育，於7月1日在台南市舉辦「高中量子師培營」。這是繼臺北、新北、桃園、臺中市等地的成功推動後，持續將師培營擴展至臺灣南部，實踐「量子扎根、教育先行」的核心理念。

量子科技被認為是繼AI熱後，引領未來的另一關鍵力量，無論是資通訊安全、醫療新藥、材料製造、金融風控......等各領域，都可望因量子科技而快速大幅進步，因此全球先進國家紛紛將量子科技列為國家戰略重點，也加速培育新世代人才。

然而，量子這門學問一向被視為艱深學科，普遍進入大學甚至研究所階段才接觸，但鴻海教育基金會深信，若要縮短產業與人才培育的落差，就必須提早在高中教育端進行舖陳，讓學生能夠提早理解「量子世界的語言」。但量子教育是否能進入高中課堂，教師的專業培訓顯得格外關鍵，因此鴻海教育基金會特別舉辦為期四天的師資培訓營，讓老師們了解何謂量子位元、量子疊加、量子糾纏、量子運算等觀念，培養老師建立教學知能，以利老師們在校內帶領高中生接觸量子科技世界、開啟探索契機。

此外，鴻海教育基金會亦已出版《量子科技入門》與科普漫畫《量子危機》，逐步累積推廣量子教育的動能。基金會期盼透過多元形式的教材與資源，讓量子科技教育在校園中百花齊放，進而引領學生進入一個既親切可近、又充滿探索樂趣的量子世界。

講師中原大學的陳志宇助理教授，以生活化語言引導教師理解量子運算原理，協助初次接觸的學員建立基本概念。鴻海／提供
講師中原大學的陳志宇助理教授，以生活化語言引導教師理解量子運算原理，協助初次接觸的學員建立基本概念。鴻海／提供

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