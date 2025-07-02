華碩推 TUF Gaming 系列5電競螢幕 為玩家強化五大面向

電腦品牌大廠華碩（2357） 2日宣布，推出全新TUF Gaming系列5電競螢幕，尺寸涵蓋23.8吋至34吋，且具備FHD、QHD或WQHD面板等多樣化規格，將全力滿足不同玩家族群需求！而為打造無懈可擊的「五星級」遊戲體驗，除了極具競爭力的親民價格，華碩也特別針對「疾速進化」、「極致流暢」、「逼真色彩」、「Gaming AI」、「人性化操作介面」等五大面向進行強勢升級，吸引市場關注。

針對五大面向，華碩也進行了詳細的解釋：1.疾速進化：擁有最高310Hz(超頻)更新率與最低0.3ms反應時間，輕鬆坐享毫不妥協的震撼性能。2.極致流暢：支援NVIDIA G-SYNC和AMD FreeSync Premium，確保畫面不撕裂、間斷，再加上獨家Extreme Low Motion Blur (ELMB) Sync技術，將大幅減少殘影和動態模糊，影像更清晰銳利。3.逼真色彩：95% DCI-P3超廣色域、VESA DisplayHDR 400認證，以及令人驚豔的超高對比，不僅明亮鮮豔，任何酷炫特效或細節刻劃，均可近乎真實般躍然眼前。

4.Gaming AI：內建多項輔助功能，包括：能根據背景調整準心顏色，提升瞄準效率的「Dynamic Crosshair」，還有強化場景暗部，俐落掌握敵蹤的「Dynamic Shadow Boost」和自動偵測螢幕內容校正，達最佳預設值的「AI Visual」，助攻玩家稱霸遊戲世界！5.人性化操作介面：搭配ASUS DisplayWidget Center軟體工具，無需進入OSD選單，就能透過滑鼠快速自訂、直覺管理，並提供韌體更新通知與下載服務；也可將個人設定匯出至其他華碩螢幕，或匯入專業玩家與實況主參數配置，使用隨心所欲。

此外，華碩專為所有追求沉浸感玩家而生的TUF Gaming VG34WQML5A，配備34吋超寬WQHD VA面板，兼具出色的250Hz(超頻)更新率 / 0.5ms反應時間、95% DCI-P3色域，同時符合DisplayHDR 400標準，另支援AMD FreeSync Premium、ASUS ELMB Sync技術、強大的AI功能與DisplayWidget Center，以呈獻令人震撼的視覺盛宴，並增進操控彈性和自由度，在各式征戰中取得最多勝利優勢，捷足先登，而其建議售價為12,900元。