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傳索爾思轉手中資 立委呼籲政府把關「避免半導體技術被移轉」

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

周刊於2日報導，未上市光通訊廠索爾思以淨值6倍的高價，被中國大陸上市公司東山精密收購，引發產業界高度關注。立委許智傑受訪時表示，索爾思擁有關鍵3奈米技術，是影響國防產業的核心，希望政府可以審慎評估，避免攸關國安的先進半導體技術偷偷被轉移到大陸。

索爾思擁有矽光子與3奈米等具戰略價值的技術，傳出可能轉手中資。業界關注，政府是否應建立更完善的「關鍵技術保護名單」，防止技術外流、確保台灣AI與半導體產業的競爭優勢。

許智傑指出，索爾思擁有關鍵3奈米技術，能用在1.6T超高速傳輸的DSP（數位訊號處理器晶片），可用在高速雷達感測系統、飛彈與無人機系統和AI（人工智慧）輔助作戰系統，是影響國防產業的核心，希望政府可以審慎評估，相關單位要做好把關，避免攸關國安的先進半導體技術偷偷被轉移到中國。

另外，索爾思涉及3奈米與矽光子等具國防應用潛力的技術，一旦遭中資掌控恐有國安風險。對此，立法院是否要求經濟部與國安單位進行專案調查與審查？

許智傑表示，他呼籲行政院要重視此議題，交由經濟部召集相關單位，建立台灣關鍵技術名單，確保我國產業穩健發展，避免被中資收購，造成我方國安風險。這次事件是一個借鏡，也希望不僅是經濟部相關單位詳實審查，國安單位也要密切注意後續發展。

半導體 國安 奈米

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