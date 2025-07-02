聚達創投集團十周年慶 扮全球電子產業創新投資關鍵推手

全球電子產業創新投資關鍵推手MESH（聚達創投集團）成立十周年，並首度舉辦「聚焦電子創新、引領科技通達」論壇，吸引國際知名新創獨角獸Tenstorrent和CesiumAstro、產業夥伴瑞儀光電、廣達電腦和光寶科技，以及亞太地區多個家族辦公室代表齊聚一堂，近200位貴賓共同見證MESH深耕電子產業創新的十年里程碑。

MESH成立於2015年，是聚焦電子產業創新的創投集團，管理涵蓋種子輪到C輪的三個主要基金及眾多特殊目的公司（SPVs），每年投入資金可達5000萬至1億美元。MESH自創立以來即專注於協助潛力電子產業新秀鏈結台灣電子供應鏈，為新創企業創造產品落地的領先優勢，投資案例目前已累積多達24家，包含近期將以SPAC上市的自動駕駛卡車公司Plus、6月中旬甫於台灣上市的意騰科技，以及2021年獲NVIDIA（輝達）收購的高解析度地圖新創DeepMap等，盼持續為全球電子產業創新挹注動能，驅動全球科技未來發展。

MESH創辦人暨董事總經理林宇輝表示，台灣在電子製造領域擁有全球最完整且具競爭力的供應鏈體系，這也代表得以提供技術落地與進入量產的關鍵能力，因此MESH從成立第一天到現在初衷不變，即是讓全球具潛力的電子產業新秀，得以遇見並找到正確的供應鏈夥伴，為這些新創企業創造發展優勢與成長動能。

MESH由具備電子供應鏈實務經驗的林宇輝（Sam）及深耕科技投資領域的喬國筌（Edward）共同領軍，擔任創辦人暨董事總經理。林宇輝熟悉供應鏈與家族辦公室投資模式，挾逾10年的投資歷練，為MESH在亞洲地區建立深厚的策略合作夥伴關係；喬國筌則擁有17年的科技創投和電子產品開發經驗，擅長研究並識別電子產業創新的關鍵技術突破。其餘核心成員亦擁有多年產品開發、策略投資與技術研究經驗，精準回應創投流程的技術與商業需求。

MESH長期深耕以台灣電子供應鏈與科技製造體系為核心的產業生態系，投資布局緊扣電子產業核心動能，代表性投資案例包含AI晶片設計公司Tenstorrent、太空通訊技術新創CesiumAstro、專注氮化鎵功率晶片設計的納微半導體（Navitas Semiconductor），以及邊緣AI低功耗解決方案先驅意騰科技等。