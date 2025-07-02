台積電亞利桑那州公司董座凱西迪卸任後轉任顧問 明年1月退休

台積電今日代子公司TSMC Arizona公告股東臨時重要決定董事長異動，凱西迪（Rick Cassidy）卸下TSMC Arizona董事長職務。台積電表示，凱西迪將退休，目前轉任顧問，TSMC Arizona董事長尚無繼任的資訊。不過其董事席次由TSMC Arizona總經理卡斯塔那里斯（Rose Castanares）選任。

台積電今日回應表示， 凱西迪自即日起轉任執行顧問，並將於2026年1月退休。台積公司感謝凱西迪Rick Cassidy 多年來對公司的貢獻，並預祝他退休生活愉快。

凱西迪是1997年加入台積電北美子公司擔任客戶管理副總經理，並於2005年晉升為台積電北美子公司總經理兼執行長，2008年擔任台積電副總經理負責北美地區業務，此後升任資深副總經理。2020年12月至2023年4月擔任TSMC Arizona總經理，2023年4月起擔任TSMC Arizona董事長。

根據台積電官網，凱西迪在台積電服務超過27年，致力提供客戶最好的服務，贏得客戶信任，對無晶圓廠IC設計商業模式的蓬勃發展具有重大的貢獻，並為台積電帶來創紀錄的增長。凱西迪曾在美國陸軍擔任軍官，擁有美國西點軍校工程學士學位。