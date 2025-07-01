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台積退休元老林錦坤 出任聯發科顧問

聯合報／ 記者李孟珊／台北報導
台積電前資深副總經理林錦坤今年4月退休後，昨日起出任聯發科顧問。圖／聯合報系資料照片
台積電前資深副總經理林錦坤今年4月退休後，昨日起出任聯發科顧問。圖／聯合報系資料照片

業界傳出，身價超過百億元的台積電前資深副總經理林錦坤今年四月退休後，昨天起出任聯發科顧問。林錦坤曾經是聯發科執行長蔡力行任職台積電時的老戰友，聯發科證實此事，表示將借重林錦坤在資安、採購、生產製造等經驗，貢獻寶貴意見。

業界指出，林錦坤是台積電創立元老之一，一九八七年台積電成立，他就是第一批從工研院轉至台積電的員工，從基層的設備工程師做起。他在台積電工作卅六年，退休前擔任資安長、策略發展主管，負責台積電資訊安全、數位轉型，並擴大ＡＩ技術的應用，將機器學習導入智慧製造、研發和生產力改善。

據統計，林錦坤退休前持有台積電股票一萬二六六一張，市值逾一三八億元，當時被譽為台積經營團隊身價最高的高階主管，超越董事長魏哲家。

聯發科 林錦坤 台積電

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