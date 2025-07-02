甲骨文奪雲端大單 帶旺台鏈…激勵鴻海、神達成交爆量

星際之門計畫合作夥伴甲骨文（Oracle）周一股價飆上歷史新高，公告宣布拿下價值300億美元的雲端運算大單，金額接近資料中心事業營收的三倍。Oracle的新合約將自2028年起開始貢獻營收，主力的伺服器供應商鴻海與神達受惠最大。

Oracle周一股價大漲4%，收在218.63美元，創歷史新高，盤中一度大漲8.6%。今年以來股價已上漲近三成，周二早盤續揚。

Oracle執行長卡茲（Safra Catz）表示，6月起算的2026會計年度才開始，已簽下多筆大型雲端服務合約，先前也宣布和大陸電商平台Temu的合作案。新簽訂的300億美元合約更是重大里程碑，金額將近2025會計年度資料中心業務營收（103億美元）的三倍。

鴻海（2317）是Oracle AI伺服器主力供應商，受到Oracle獲得大單的激勵，鴻海昨（1）日股價大漲4.5元，收165.5元，成交量爆出10萬餘張。

鴻海也手握四大雲端服務供應商（CSP）訂單，鴻海董事長劉揚偉之前表示，AI伺服器滿手訂單，AI伺服器業績今年將一季比一季好，可望突破兆元。法人表示，鴻海客戶要求擴產，預期今年將交付所有GB200產品，GB300因為學習曲線縮短，第3季可望出貨，鴻海是首發供應商，業績將明顯增長。

在ASIC伺服器方面，劉揚偉之前說，已經囊括CSP客戶，並將做到L10（伺服器）。業內人士指出，鴻海已經拿下三家CSP的ASIC伺服器訂單。

神達是Oracle主要伺服器供應商之一，昨日同樣股價開盤大漲，三大法人全數買超，外資擴大買超逾2萬張，終場收在68.7元，上漲2.2元，爆出15萬張以上大量。

神達在大客戶Oracle，以及亞馬遜AWS訂單加持，加上其他北美雲端客戶需求同步增長，美國廠伺服器產能供不應求。神達先前擴產美國加州廠外，上個月相繼租用兩座新廠房。市場推估，神達位於加州兩座租借的新廠房，預計下半年啟動。