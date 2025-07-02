甲骨文奪雲端大單 邁達特、伊雲谷有糖吃

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

甲骨文手握300億美元雲端大單，台廠軟體代理商也有糖吃，邁達特（6112）、伊雲谷為甲骨文重要代理夥伴，甲骨文雲端勢力擴大，營運也將受惠。

邁達特與甲骨文在台灣有20多年的代理合作關係，從早期的甲骨文資料庫，協助台灣企業打造資料庫架構、健檢等服務，到近年來與甲骨文共同合作雲端架構OCI（Oracle Cloud Infrastructure）市場，為企業提供更完整的解決方案，協助企業進行數位轉型。

邁達特總經理施建成表示，關稅不確定性影響企業IT決策，短期內有預算的企業會加快腳步執行專案，但中長期多數客戶持觀望態度，希望今年營運能較去年成長。

伊雲谷於2020年成為甲骨文加值經銷商（VAR），推廣甲骨文全系列產品及雲端服務，為企業客戶及經銷商提供多元的協助及選項，也是伊雲谷正式邁入多雲布局代表。

伊雲谷目前為甲骨文在台灣、香港、新加坡的加值經銷商，具備全產品的完整銷售資格與原廠認證Oracle及MySQL資料庫認證。

雲端服務 總經理 甲骨文

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