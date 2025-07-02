我成熟製程 不跟著拚量

中國大陸晶圓代工業者大舉新建產能，但台廠不跟著拚量。龍頭台積電（2330）以先進製程獨霸全球，通吃蘋果、超微、輝達、高通等國際大廠最先進晶片代工訂單；聯電、世界、力積電、茂矽等成熟製程晶圓代工廠則與國際大廠聯盟或強化利基型產品，避開和紅鏈正面殺價。

業界指出，大陸瘋狂建置晶圓代工產能，主攻成熟製程，與聯電、世界、力積電、茂矽等台廠直球對決，但科技產業不乏前例，台灣半導體廠不是省油的燈，各有策略因應。

聯電透過結盟英特爾，在美國攜手開發12奈米技術，外媒更進一步披露，面對大陸成熟製程產能大戰，聯電評估進軍進先進製程，鎖定以6奈米技術生產更先進的WiFi、無線射頻、藍牙元件、AI加速器，汽車使用的核心處理晶片。聯電強調，將尋求合作夥伴關係，仍持續探索更先進的製造技術。

世界開拓特殊製程應用，耕耘碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）多年。氮化鎵已量產，世界並參與漢磊私募案，目標2026下半年開始量產8吋碳化矽（SiC）晶圓製造，初期鎖定工控與消費用產品，未來擴展包括電動車、AI資料中心、綠能等應用。

力積電逐步脫離低毛利製程，尋求高附加價值的產品線。力積電董事長黃崇仁先前表示，2019年起即布局Wafer-on-Wafer（WoW）3D堆疊技術，特別適用於邊緣AI、車用電子與高效能運算（HPC）領域。

茂矽明確定位走利基型應用市場，鎖定需高彈性與客製化的訂單，強化與車用及工控客戶的黏著度。