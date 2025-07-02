蘋果新平價筆電 下季量產

市場傳出，平價版MacBook有望回歸市場，將首度搭載與iPhone相同的A18 Pro處理器、約13吋螢幕，機殼顏色可能包括銀、藍、粉紅與黃色，預計今年第4季底或2026年第1季初量產。蘋果目標是2026年MacBook總出貨量回到疫情時高峰約2,500萬台，其中平價版MacBook出貨量預計500到700萬台，蘋果主力供應商鴻海與廣達將受惠。

蘋果估計今年MacBook出貨約2,000萬台，陸系分析師最新報告中指出，蘋果預計今年第4季或明年第1季量產平價版MacBook。新電腦首度採用與iPhone 16 Pro相同的A18 Pro晶片，搭載13吋螢幕，提供多種機身配色，吸引學生和年輕買家。

外媒MacRumors已經在Apple Intelligence的程式碼中發現疑似新機的線索。一款代號「Mac17,1」的設備採用了A18 Pro晶片進行測試，將是史上首度由iPhone晶片驅動的Mac電腦。搭載A18 Pro處理器不僅可能更便宜，還可能提供更長的電池續航力，以及更輕薄的設計。

以iPad mini與iPad效能來看，A18 Pro晶片已能勝任輕度剪輯與基本文書處理，讓蘋果有信心搶攻入門級筆電。陸系分析師指出，蘋果期望藉由新產品帶動MacBook銷售量回升至疫情期間的2,500萬台水準，預計這款低價版MacBook明年出貨量有望達到500至700萬台。