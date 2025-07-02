蘋果AI找外援 拚彎道超車

蘋果極力扭轉陷入困境的AI技術，外電報導，蘋果考慮放棄原先自有開發AI模型，轉而使用Anthropic或OpenAI的AI技術以支持新一代Siri，積極追趕非蘋陣營AI應用，力拚彎道超車，拉抬iPhone買氣。

法人看好，蘋果採用外部夥伴大語言模型，強化AI能量，點燃iPhone AI應用聲勢，助攻台積電（2330）、鴻海、大立光等蘋概供應鏈營運動能。

蘋果追趕非蘋AI

目前三星、OPPO、vivo、小米與Google等非蘋陣營手機產品在導入AI功能上更積極，不少品牌廠更是全系列產品線都支援AI應用與技術，蘋果在AI方面確實較為落後。

三星近年來積極發展自家Galaxy AI，相關AI功能也下放到前幾代旗艦機型，甚至擴大到折疊機；Google擁有自己的AI大語言模型，Pixel系列一直都是AI應用先行的示範；OPPO、vivo、小米將AI功能用在攝影、拍照應用，吸引年輕用戶，OPPO喊出「全產品線皆AI」的目標。

蘋果去年推出iPhone 16後，在中國大陸市場陷入苦戰，已經在大陸祭出二次促銷活動，仍有賣不動的跡象，中文AI今年初才啟用，若未來無法端出更令消費者滿意的AI功能，第3季新機銷售恐無法太過樂觀。

彭博報導，蘋果與Anthropic或OpenAI討論，引入其大語言模型用於Siri，要業者訓練出能在蘋果雲端平台運作的模型版本，供蘋果測試。

若蘋果最終確定採用外部模型，也是蘋果策略重大轉變。

蘋果大部分AI功能依賴自己研發的「Apple Foundation Models」技術，原定明年基於此技術，推出新版本Siri。蘋果開放由ChatGPT處理Siri中的網路搜尋，但Siri的AI功能由蘋果自研技術驅動。

據了解，主導採用外部AI模型的蘋果主管評估自家AI技術與外部技術效能後，認為Anthropic的Claude在Siri所需任務的表現上最為出色。

蘋果與Anthropic討論合作可能性，但在財務條件上仍未達成協議，Anthropic要求每年數十億美元的授權費，且每年遞增，蘋果也思考是否與OpenAI或其他公司合作。知情人士透露，蘋果尚未作出最終決定，目前內部的「LLM Siri」專案仍在積極開發蘋果自家模型，與外部模型競爭。