全球儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠慧榮科技昨（1）日宣布．延攬聯發科（2454）前執行副總暨共同營運長朱尚祖出任平台與策略資深副總，負責推動策略性平台開發與生態系合作夥伴關係的拓展。

慧榮是少數由華人創辦、在美國上市的科技公司之一，三星等記憶體巨頭都是其客戶。

朱尚祖2017年轉戰小米集團，任職於小米旗下哲庫，在半導體領域擁有逾30年領導經驗，擅長IC設計、行銷與全球營運。

慧榮指出，朱尚祖加人後，將負責推動與PC、智慧手機、汽車及伺服器領域中與頂尖客戶高層互動合作，加深公司在平台解決方案上戰略夥伴的關係，並在強化公司全球研發實力方面扮演關鍵角色。

慧榮總經理苟嘉章表示，朱尚祖擁有豐富的產業知識與卓越的策略領導力，將成為公司高階管理團隊的重要戰力，再加上他對市場深刻洞見與產業人脈，有助於慧榮拓展新一波成長動能，並著重在平台合作、研發布局、策略投資與產品創新等面向，助力強化公司的整體策略基礎。

此外，朱尚祖將擔任慧榮資本委員會成員，參與策略性投資與併購決策，並協助後續整合與領導工作，他也將針對公司長期營運策略、產品組合拓展AI發展方向提供策略性建議。