Switch 2 10日在台開賣 通路商備戰

任天堂新款遊戲機Switch 2將於7月10日在台灣市場開賣，值全球新機大缺貨，全台線上與線下通路商正繃緊神經，全力投入一場史無前例的「備貨大作戰」。

任天堂社長古川俊太郎高喊Switch 2供不應求，連母國市場日本抽籤都未必能領到新機，台灣通路商也擔心到貨量不足，無法第一時間滿足消費者需求。

市場預估，Switch 2上市後，可望為台灣遊戲產業帶來巨大商機，並刺激相關周邊商品買氣。

Switch 2在台灣人氣有多熱，從電商雙雄富邦媒、網家預購狀況可見一斑。富邦媒（8454）旗下momo購物網與網家旗下PChome 24h購物統計，其Switch 2預購量均突破1萬台。

momo並透露，Switch 2主機及遊戲組合在6月預購銷量年增十倍，預期新機開賣日將掀起換機潮。PChome 24h購物首周新機預購量甚至超越前一代Switch總量。電商雙雄均強調，將採分批出貨確保穩定供貨，讓玩家盡早體驗。

宏碁集團旗下展碁國際面對全球Switch 2缺貨挑戰，霸氣指出備貨狀況「Ready」。展碁董事長陳俊聖樂觀看待新機銷售，並強調公司深耕任天堂業務逾15年，加上開設旗艦店，對Switch 2銷售充滿信心。