聽新聞
0:00 / 0:00

Switch 2 10日在台開賣 通路商備戰

經濟日報／ 記者彭慧明吳凱中籃珮禎／台北報導

任天堂新款遊戲機Switch 2將於7月10日在台灣市場開賣，值全球新機大缺貨，全台線上與線下通路商正繃緊神經，全力投入一場史無前例的「備貨大作戰」。

任天堂社長古川俊太郎高喊Switch 2供不應求，連母國市場日本抽籤都未必能領到新機，台灣通路商也擔心到貨量不足，無法第一時間滿足消費者需求。

市場預估，Switch 2上市後，可望為台灣遊戲產業帶來巨大商機，並刺激相關周邊商品買氣。

Switch 2在台灣人氣有多熱，從電商雙雄富邦媒、網家預購狀況可見一斑。富邦媒（8454）旗下momo購物網與網家旗下PChome 24h購物統計，其Switch 2預購量均突破1萬台。

momo並透露，Switch 2主機及遊戲組合在6月預購銷量年增十倍，預期新機開賣日將掀起換機潮。PChome 24h購物首周新機預購量甚至超越前一代Switch總量。電商雙雄均強調，將採分批出貨確保穩定供貨，讓玩家盡早體驗。

宏碁集團旗下展碁國際面對全球Switch 2缺貨挑戰，霸氣指出備貨狀況「Ready」。展碁董事長陳俊聖樂觀看待新機銷售，並強調公司深耕任天堂業務逾15年，加上開設旗艦店，對Switch 2銷售充滿信心。

電商 富邦媒 Switch

延伸閱讀

任天堂開發者都是神仙？《星際火狐》今村孝矢嘆：離職後終於從自卑感解放

網家 金融科技事業組織調整

跨境電商來台⋯詹宏志：苦日子來了！網酸：消費者好日子剛開始

吉田修平談PlayStation策略：在海外不把任天堂當成主要競爭對手

相關新聞

蘋果AI找外援 拚彎道超車

蘋果極力扭轉陷入困境的AI技術，外電報導，蘋果考慮放棄原先自有開發AI模型，轉而使用Anthropic或OpenAI的A...

蘋果新平價筆電 下季量產

市場傳出，平價版MacBook有望回歸市場，將首度搭載與iPhone相同的A18 Pro處理器、約13吋螢幕，機殼顏色可...

甲骨文奪雲端大單 帶旺台鏈…激勵鴻海、神達成交爆量

星際之門計畫合作夥伴甲骨文（Oracle）周一股價飆上歷史新高，公告宣布拿下價值300億美元的雲端運算大單，金額接近資料...

甲骨文奪雲端大單 邁達特、伊雲谷有糖吃

甲骨文手握300億美元雲端大單，台廠軟體代理商也有糖吃，邁達特、伊雲谷為甲骨文重要代理夥伴，甲骨文雲端勢力擴大，營運也將...

陸晶圓代工產能2030超台 外媒：話語權正在轉移

研究機構Yole Group發布「半導體晶圓代工行業現狀」報告，直指中國大陸將在2030年超越台灣，成為全球最大的晶圓代...

我成熟製程 不跟著拚量

中國大陸晶圓代工業者大舉新建產能，但台廠不跟著拚量。龍頭台積電以先進製程獨霸全球，通吃蘋果、超微、輝達、高通等國際大廠最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。