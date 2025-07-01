Switch 2大缺貨 追單台鏈…鴻準、旺宏、偉詮電忙趕工

任天堂新款遊戲機Switch 2嚴重供不應求，外媒報導，任天堂社長古川俊太郎為此在股東會再度致歉，強調Switch 2需求超乎預期，「甚至部分股東至今都無法買到新品」，將努力提升產能與供應鏈效率，滿足市場期待。

古川俊太郎再次追單，鴻準（2354）、旺宏、偉詮電、虹冠電、原相等供應鏈正配合客戶加速出貨腳步，訂單一波波，全力趕工出貨，業績熱轉。

Switch 2供應鏈

Switch 2已陸續在全球各地主要市場開賣，多數國家市場均出現供不應求盛況；其中，母市場日本缺貨最嚴重，包括任天堂官方原先在4月進行抽籤販售，至今已進入第四輪，超過220萬人參加，但仍有大批玩家未中籤，無法取得新機。

古川俊太郎在股東會時也宣布第五輪抽選將在7月展開，藉此滿足玩家需求，同時兼顧公平性以及嚇阻黃牛入侵，同時也強調，已向供應鏈合作夥伴要求加速出貨，並全力提升產能與供貨效率。

據統計，Switch 2日本市場開賣初期，僅上市四天就狂銷350萬台，在美國市場開賣首周也逾110萬台，成為美國首周開賣最暢銷的家用遊戲機。原先不少市場分析師看衰Switch 2銷售量，很大的原因就是認為任天堂即使推出新機，仍難以在美國市場擴大市占率，如今從首周銷售量看來，美國玩家對於Switch 2以及相關遊戲的認同度優於預期。

任天堂於5月曾預估Switch 2全年銷售量約1,500萬台，如今很可能上調銷售量數字。市場分析師認為，任天堂對新機銷售的目標數字過於保守，如今開賣後的市場反應已優於任天堂預期，預料該公司內部很可能上調銷售數字，至少較原先數字雙位數增長。

業界人士透露，任天堂在日、美市場陸續旗開得勝後，後續勢必會向供應鏈加強追單力道，並且將銷售高峰一路推向年底的歐美聖誕節旺季，因此供應鏈的訂單能見度至少將直達第4季。

供應鏈方面，鴻準為Switch 2獨家組裝廠暨機殼供應商，旺宏則獨家供應唯讀記憶體（ROM），偉詮電提供USB PD晶片、原相是感測元件主要供貨商，虹冠電則提供MOSFET，預料都將搭上Switch 2狂銷熱潮，業績看俏。