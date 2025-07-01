台積退休副總 任聯發科顧問…借重老戰友經驗

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
▼台積電前資深副總經理林錦坤今年4月退休後，昨日起出任聯發科顧問。聯合報系資料照
▼台積電前資深副總經理林錦坤今年4月退休後，昨日起出任聯發科顧問。聯合報系資料照

業界傳出，身價超過百億元的台積電（2330）前資深副總經理林錦坤今年4月退休後，昨（1）日起出任聯發科顧問。林錦坤過去曾是聯發科執行長蔡力行任職台積電時的老戰友，對於林錦坤出任聯發科顧問，聯發科證實此事，將借重林錦坤在資安、採購、生產製造等經驗，貢獻寶貴意見。

業界指出，林錦坤為台積電創立元老之一，1987年台積電剛成立，他就是第一批從工研院轉至台積電的員工，從基層的設備工程師做起。

林錦坤畢業於彰化師範大學工業教育與技術學系，初期擔任設備工程師，之後在晶圓一廠和晶圓二廠擔任多項管理職位，後續並負責晶圓三廠建廠，先後擔任晶圓三廠、晶圓四廠及晶圓七廠廠長，以及晶圓六廠、晶圓12廠資深廠長及先進技術事業總廠長等職務。

林錦坤在台積電工作36年，2002年帶領晶圓六廠員工成功量產0.13微米銅製程，在2003年至2008年間擔任台積電首座12吋廠的資深廠長，對12吋130、90／85、65／55、40奈米等新技術成功量產扮演重要角色，奠定台積電卓越製造的基礎。

林錦坤也為台積電12吋廠全自動化、智慧化和超大型晶圓廠（Giga-Fab）的製造管理建立良好根基。

林錦坤在從台積電退休前，還擔任資安長、策略發展主管，負責台積電資訊安全、數位轉型，並擴大AI技術的應用，將機器學習導入智慧製造、研發和生產力改善。

據統計，林錦坤今年4月退休前持有台積電股票1萬2,661張，市值超過138億元，被譽為當時台積電經營團隊身價最高的高階主管，超越董事長暨總裁魏哲家。

業界本以為以林錦坤的超級身價，4月退休後應該是陪家人遊山玩水，惟業界傳出他受昔日老長官、聯發科執行長蔡力行之邀，將轉赴聯發科擔任顧問職。聯發科證實，林錦坤昨日起擔任公司顧問。

業界認為，憑藉林錦坤豐富的產業經歷，將能強化聯發科與台積電的製造協同與策略溝通，有助聯發科在搶先進製程產能上取得優勢，同時提升與晶圓代工廠技術交流深度，減少設計製造落差，同步提高良率、優化封裝與測試的上下游串接效率。

聯發科 晶圓廠 台積電

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