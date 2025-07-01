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「服務超過27年」台積電亞利桑那州董事長異動 凱西迪將退休

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電TSMC Arizona董事長Rick Cassidy夫婦（左起）和台積電創辦人張忠謀及NVIDIA執行長黃仁勳交情甚深。圖為2007年張忠謀榮獲電腦歷史博物館院士獎項的合影。圖／本報資料照片
台積電TSMC Arizona董事長Rick Cassidy夫婦（左起）和台積電創辦人張忠謀及NVIDIA執行長黃仁勳交情甚深。圖為2007年張忠謀榮獲電腦歷史博物館院士獎項的合影。圖／本報資料照片

台積電今日代子公司TSMC Arizona公告股東臨時重要決定董事長異動，凱西迪（Rick Cassidy）卸下TSMC Arizona董事長職務。台積電表示，凱西迪將退休，目前轉任顧問，TSMC Arizona董事長尚無繼任的資訊。不過，其董事席次由TSMC Arizona總經理卡斯塔那里斯（Rose Castanares）繼任。

凱西迪是1997年加入台積電北美子公司擔任客戶管理副總經理，並於2005年晉升為台積電北美子公司總經理兼執行長，2008年擔任台積電副總經理負責北美地區業務，此後升任資深副總經理。2020年12月至2023年4月擔任TSMC Arizona總經理，2023年4月起擔任TSMC Arizona董事長。

根據台積電官網，凱西迪在台積電服務超過27年，致力提供客戶最好的服務，贏得客戶信任，對無晶圓廠IC設計商業模式的蓬勃發展具有重大的貢獻，並為台積電帶來創紀錄的增長。凱西迪曾在美國陸軍擔任軍官，擁有美國西點軍校工程學士學位。

董事長 總經理 台積電

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