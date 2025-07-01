服務逾20年！台積電亞利桑那董事長異動 外界預期凱希迪榮退

台積電（2330）1日代重要子公司TSMC Arizona Corporation公告股東臨時會重要決議，資深副總瑞克．凱希迪（Rick Cassidy）不再擔任TSMC Arizona Corporation董事長及董事。Rose Castanares經選任為繼任董事。相關情況引發外界聯想。台積電官網並已移除該名高階主管介紹。不過，業界預期凱希迪為榮退。

凱希迪辭任TSMC Arizona自然人董事後，1日並由TSMC Arizona總經理，Rose Castanares接任。Rose Castanares過往擔任台積電北美子公司副總經理、台積電北美子公司資深副總經理、TSMC Arizona執行副總經理。

凱希迪原先也擔任TSMC Arizona Corporation董事長，1日一併調整，至於新任者則從缺。

依據台積電先前官網介紹，凱希迪具有美國西點軍校工程學士，過往曾擔任美國國家半導體公司（National Semiconductor）軍事與航空事業部總經理暨總經理理事會共同主席、台積公司北美子公司執行長、台積公司北美子公司總經理以及台積公司北美子公司客戶管理副總經理。

在進入半導體行業之前，凱希迪曾在美國陸軍擔任軍官。他擁有美國西點軍校工程學士學位，目前是全球半導體聯盟（GSA）董事會的成員，該組織致力於推動全球半導體行業的發展。

凱希迪過往任職於快捷半導體公司(Fairchild Semiconductor)開啟科技業的職涯，該公司後來被美國國家半導體公司收購。此18年任內，在製造、工程、品質和可靠性以及市場營銷等領域擁有豐富的經驗，因此升任為美國國家半導體公司副總經理暨軍事與航空事業部總經理以及總經理理事會聯合主席。

凱希迪是在1997年加入台積公司北美子公司擔任客戶管理副總經理，並於2005年晉升為台積公司北美子公司總經理兼執行長。2008年擔任台積公司副總經理負責北美地區業務，此後升任資深副總經理。凱希迪在台積公司服務超過二十年，對無晶圓廠IC設計商業模式的蓬勃發展具有重大的貢獻。