欣銓多元綠電採購布局 與台達能源合作小水力發電

半導體測試大廠欣銓科技（Ardentec）宣布與台達集團旗下的再生能源售電業子公司─台達能源展開為期8年的小水力綠電交易合作，預計最高可產生8百萬度綠電，除了可以讓欣銓科技在綠色能源管理擁有穩定供電及風險控管的靈活應變能力，更展現雙方對於新興潔淨能源技術的支持。

欣銓再生能源採購原以太陽光電為主，並陸續完成自用太陽能發電設備建置，近年持續擴大再生能源布局，2024年度使用再生能源及綠電憑證合計佔總用電量的10.4%。為了提升再生能源滲透率，並達成RE100目標，欣銓科技與台達能源達成合作協議，由台達能源轉供小水力發電，目的希望在原有太陽光電的基礎之上，透過不同再生能源個別發電特性，提升整體供電達到相對平穩的狀態，進而使光電供應不足的時段也能使用到潔淨能源。

欣銓與台達能源合作的小水力發電來自於台中市食水嵙溪，屬大甲溪中游支流，依據經濟部水利署公開網站資訊，川流式小水力發電由於其設計與規模的特性，是利用河川天然流量發電，溪水重複使用，一滴水可重複被利用多次，因此小水力發電是所有綠能發電中，對環境衝擊最小、最具有環保與循環的再生能源。

欣銓永續長饒清成表示：「欣銓重視企業的永續經營，不僅主動採用低碳、降低環境負擔的綠色能源，更持續提升再生能源結構的多元化，增強綠色營運韌性、提升企業競爭力，同時也期望帶動產業價值鏈，推動全行業朝向綠色低碳的發展方向邁進。」