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是德科技電子量測論壇重磅登場 引領AI與6G應用新篇章

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
是德科技行銷副總羅大鈞，因應AI浪潮，是德科技提供從晶片到、模組到系統，從雲端到邊緣端及下世代6G／WiFi8／自駕車和智慧城市場所有智慧應用解決方案。記者簡永祥／攝影
是德科技行銷副總羅大鈞，因應AI浪潮，是德科技提供從晶片到、模組到系統，從雲端到邊緣端及下世代6G／WiFi8／自駕車和智慧城市場所有智慧應用解決方案。記者簡永祥／攝影

隨著AI6G與軟體定義車輛 (SDV) 等關鍵技術加速落地，全球產業正邁向高效、智慧與永續的新時代。是德科技 (Keysight Technologies Inc.) 今 (1) 日於台北舉辦年度盛會「是德科技電子量測論壇」，集結超過20位產官學界專家，展示近30項創新解決方案，聚焦6G、AI與SDV等關鍵趨勢，助力業界掌握ICT基礎建設重構下的新技術與新商機。

MarketsandMarkets預測，全球AI市場規模將於2030年突破1.3兆美元，驅動整體ICT架構重構與驗證需求爆發式成長。是德科技台灣董事長暨總經理張志銘表示，「AI不再只是單一技術，而是推動ICT架構全面轉型的關鍵力量。我們觀察到產業對AI原生網路、數位孿生與智慧車聯的需求持續攀升。是德科技將持續以整合設計、模擬與測試的驗證平台，協助客戶加速部署創新基礎設施，迎接智慧化未來」。

是德科技根據全球研究趨勢，提出「六大技術支柱」，包括AI原生網路 (AI-Native Air Interface)、數位孿生、新頻譜與元件、整合感測與通訊 (ISAC)、多元網路拓樸，以及資安與隱私防護。

其中，AI原生網路具備三大優勢—以優於現有演算法的方式解決問題、在多維度中做出智慧決策、以及處理現階段仍難以克服的複雜挑戰，堪稱未來通訊發展的關鍵轉捩點。而數位孿生技術則將成為提升設計、測試與資源調度效率的重要工具，協助在零風險環境下進行模擬驗證，加速6G技術的落地應用。此外，透過ISAC技術，6G網路將結合雷達、LiDAR與無線感測功能，有效支援車聯網、自動駕駛與邊緣運算服務的準確性與即時反應。

在本次論壇中，是德科技也同步展出幾項6G關鍵技術解決方案，協助產業進行端對端設計驗證與效能模擬，包括6G和AI-RAN、FR3 RFFE 特性化系統、6G系統設計工具。

此外，因應AI資料中心全面升級是德科技今年推出KAI資料中心建構工具，作為針對AI資料中心設計的端到端驗證平台，並同步展出AI時代資料中心及其生態系的諸多關鍵技術驗證方案，包含深入解析1.6T資料速率的最新突破、CPO與矽光子技術策略、PCIe 6.0/7.0及Chiplet等創新應用解決方案。

自動駕駛 LiDAR AI 6G

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