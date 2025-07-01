快訊

民眾黨集結小草聲援 陳佩琪哽咽：隕落人命的事情不要再發生

扯！民間救護車過紅燈撞死騎士 肇事駕駛兼業主竟「無照上路」

聽新聞
0:00 / 0:00

國巨第四度延長對芝浦電子的收購日期 再延至7月15日

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
國巨董事長陳泰銘。路透
國巨董事長陳泰銘。路透

被動元件大廠國巨（2327）1日宣布，第四度延長對日本上市公司芝浦電子（Shibaura Electronics）的收購日期，從7月9日延長至7月15日。

國巨董事長陳泰銘在今年股東會時指出，收購日本芝浦電子一案會「不屈不撓」、目標取得100%股權；他強調，與芝浦電子是誠心專業展開合作，不僅將其保護元件技術產品帶入美國和歐洲市場，也有助國巨和芝浦的電子零組件解決方案更加完整。

電子零組件 陳泰銘 被動元件 股東會 日本 國巨

延伸閱讀

華星光、國巨 押長天期

國巨收購芝浦 二度延後

國巨5月合併營收 連三月上百億

國巨：芝浦邀會面已敲定 收購可獲日本政府核准

相關新聞

欣銓多元綠電採購布局 與台達能源合作小水力發電

半導體測試大廠欣銓科技（Ardentec）宣布與台達集團旗下的再生能源售電業子公司─台達能源展開為期8年的小水力綠電交易...

是德科技電子量測論壇重磅登場 引領AI與6G應用新篇章

隨著AI、6G與軟體定義車輛 (SDV) 等關鍵技術加速落地，全球產業正邁向高效、智慧與永續的新時代。是德科技 (Key...

國巨第四度延長對芝浦電子的收購日期 再延至7月15日

被動元件大廠國巨（2327）1日宣布，第四度延長對日本上市公司芝浦電子（Shibaura Electronics）的收購...

伺服器液冷技術大比拚 台灣有對手？這國包辦全球專利前3強

台灣是AI伺服器出貨王國，9成來自台廠組裝，但台灣是液冷專利領先者嗎？

全球伺服器液冷專利TOP 20 英業達列台灣四強

隨著人工智慧技術發展與數位轉型加速，資料中心面臨著不斷增長的計算需求以及嚴格的能源效率和可持續性目標，液冷技術因具備高效...

菲律賓知名男團SB19深入宏碁總部 擔任一日員工

根據市調機構最新資料顯示，宏碁（2353）2025年第1季於菲律賓個人電腦市場穩居第一，市占率達34%、年增率14%；電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。