國巨第四度延長對芝浦電子的收購日期 再延至7月15日

被動元件大廠國巨（2327）1日宣布，第四度延長對日本上市公司芝浦電子（Shibaura Electronics）的收購日期，從7月9日延長至7月15日。

國巨董事長陳泰銘在今年股東會時指出，收購日本芝浦電子一案會「不屈不撓」、目標取得100%股權；他強調，與芝浦電子是誠心專業展開合作，不僅將其保護元件技術產品帶入美國和歐洲市場，也有助國巨和芝浦的電子零組件解決方案更加完整。