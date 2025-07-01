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伺服器液冷技術大比拚 台灣有對手？這國包辦全球專利前3強

經濟日報／ 王郁倫／台北即時報導
台灣是AI伺服器出貨王國，9成來自台廠組裝。AI伺服器示意圖。圖／AI生成
台灣是AI伺服器出貨王國，9成來自台廠組裝。AI伺服器示意圖。圖／AI生成

台灣是AI伺服器出貨王國，9成來自台廠組裝，但台灣是液冷專利領先者嗎？

DIGITIMES平台發布了一份《兩相液冷技術能見度浮現 液冷專利布局同步上升》調研報告，公布全球20大液冷專利權人榜單，其中台灣4家企業入榜，英業達（2356）跟奇鋐屬於「創新領先者」，其中英業達更成台灣第一，全球排名第4。

奇鋐（3017）居第7，鴻海（2317）跟訊凱（Cooler Master）分為12及13名，鴻海屬於「穩健創新」企業，訊凱屬於「新興潛力」者。

但值得注意的是，液冷技術專利人前三強均為中國大陸業者：浪潮、百度華為，上述企業有供應商也用使用者，顯示台廠要在液冷新戰場確保江山，仍不能鬆懈。業者觀察，英業達液冷專利權領先，除顯示其技術研發積極，也可能與其大陸、美國CSP客戶積極導入液冷有關。

DIGITIMES平台發布了一份《兩相液冷技術能見度浮現 液冷專利布局同步上升》調研報告，該報告由LexisNexis提供數據諮詢服務，後者指出，液冷方案仍處於多元創新局面，故報告以「專利新穎度」跟「創新強度」兩條件排列各企業液冷專利力，浪潮、百度、華為、英業達屬於在專利新穎度與創新強度「雙高」企業，由於英業達。

其中英業達的專利組合規模成長速度領先，其直立堆疊浸沒式系統表現創新，成台灣液冷專利第一，而奇鋐則以快接頭認證方案獲得該調研認可。

根據報告指出，單相與兩相直接液冷占全球液冷專利量約 77%，居主導地位，如何模組化設計液冷系統，並精準的對熱源特性做最適合搭配，成為市場導入液冷的主流技術，包括微軟及字節跳動等大廠都積極導入液冷。

上述專利優勢企業有機會透過模組化技術，降低液冷系統成本，目前以「兩相相變直接液冷技術」專利增速最快。預估2025年伺服器出貨達1,524萬台，液冷滲透率將超過20%，呈快速成長態勢，但浸沒式液冷尚屬少數企業戰場，但具有高密度潛力。

鴻海 華為 英業達 百度 微軟 奇鋐

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