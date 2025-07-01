6月PMI回跌！關稅未解、匯率波動 中經院警示製造業景氣拉警報

對等關稅尚未明朗，中華經濟研究院1日發布6月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為49.6，指數回跌1.4個百分點，再度呈現緊縮。中經院副院長王健全今表示，因為受到對等關稅期限即將到期，受到這個不確定性影響，導致製造業相對保守，未來展望指數為跌0.8個百分點至40.2%，連續第3個月緊縮。

王健全指出，主要受到時序接近美國對等關稅暫緩截止日，考量交期與航運不確定性，製造業接單與生產相對保守，不管是在出口新增訂單、生產數量等，雖然6月整體的PMI比上個月的51跌到大概49.6，但還是在50上下表示還沒有太差。

王健全也提到，從產業別來看，以色列與伊朗戰事升級，短暫推升原油價格，化學暨生技醫療產業的原物料價格指數中斷連續2個月下降轉為上升，然終端需求仍不明朗，製造業與客戶庫存政策仍保守，未出現追價訂單。產業也因為整個關稅引起整個的一些經濟表現，都轉為比較保守，所以整個原物料也下跌到41.2左右，不過在電子、光學跟電力機械設備的表現相對較好，大概在50以上，但最終還是受到稅率跟匯率的不確定性影響，所以未來6個月展望是沒有看得那麼好，都在50以下，紡織成衣跟交通工具，也是受到整個供應鏈移轉，及匯率的不確定性，也都在50%以下。

至於在非製造業部分（NMI），王健全說，因股市事實上回升了將近上千點，再加上北士科，有輝達（NVIDIA）國際大廠來台灣投資，所以商辦據點跟商業活動的新增訂單表現都還蠻好的，以及半導體、資料中心相關營造廠商持續熱絡，再加上部分客製化高階住宅業者6月推案，營造不動產業的商業活動指數大幅攀升23.1個百分點轉為擴張；至於受到股市回升影響，對金融保險業是表現則是比較好。

不過，王健全也提到，如果單就產業來看，呈現旺季不旺的狀況，再加上出境日本旅遊大幅放緩，且再加上台幣升值，並未真正反映到真正的消費上，因此零售及住宿餐飲在50％以下。

對於匯率問題，王健全則表示，其實研究機構比較難去置喙，不過匯率波動一般來說，根據業者過去的資料，大概台幣只要上升1個百分點，對企業的營收跟獲利大概會降低0.1到0.5個百分點，這大概是各個行業不同，因此，前陣子台積電有一些匯損，傳統產業其實也都有出現匯損相當有感。

對於央行出手，王健全也說，最近恰逢對美關稅談判，台灣基本上是1個淺碟市場，1天的外匯成交大概10、20億美金左右，所以如果央行，沒有介入稍微調整一下的話，其實對產業的衝擊是相對大。