全球伺服器液冷專利TOP 20 英業達列台灣四強

隨著人工智慧技術發展與數位轉型加速，資料中心面臨著不斷增長的計算需求以及嚴格的能源效率和可持續性目標，液冷技術因具備高效散熱與節能減碳的特性，正逐步取代傳統氣冷方案，成為新一代資料中心基礎架構升級的核心關鍵。代工大廠英業達（2356）作為「液冷技術」的先驅，不僅在LexisNexis數據諮詢服務專利比較中，展現出領先且強大的專利能力，也因此在DIGITIMES平台發布《兩相液冷技術能見度浮現 液冷專利布局同步上升》調研報告中，獲得了全球第4名的佳績。

據悉，DIGITIMES平台近日發布了一份名為《兩相液冷技術能見度浮現 液冷專利布局同步上升》的調研報告，該報告由LexisNexis提供數據諮詢服務；該報告指出，全球伺服器液冷技術專利自2015年起呈現顯著成長，並列出全球伺服器液冷技術領域的前20大專利權人，其中台灣有4家企業入榜，英業達（Inventec）排名全球第4，位居台灣業者之首。

另外，台鏈大廠還有奇鋐（3017）（Asia Vital，第7名）、鴻海（2317）（Foxconn，第12名）與訊凱國際（Cooler Master，第13名）也都成功上榜，由此也凸顯出台灣企業大漲在伺服器關鍵技術領域的整體研發動能與國際競爭力。在創新度的部分，透過專利新穎度和創新強度指標分析20大專利權人在伺服器液冷技術領域的研發與專利活動，定位專利權人在此領域屬創新領先者、穩健創新者、穩定布局者或是新興潛力者。

根據該份調查結果顯示，這次上榜的2家台鏈業者英業達及奇鋐，事實上都落在兼具高創新強度和高專利新穎度的雙高區域，這也代表企業在伺服器液冷散熱領域技術新穎並積極布局專利。根據調研報告顯示，英業達在雙高區域專利組合規模年均複合成長率指標上處於領先地位，代表企業在伺服器液冷散熱領域穩健而持續的創新推進力，並於新興應用場域中展現長遠競爭優勢。