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研揚發表全球最小 搭載英特爾第13代Core處理器單板電腦

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦研揚（6579）日前發表一款尺寸全球最小的嵌入式主板—de next-RAP8，尺寸僅有84mm x 55mm，一張名片/信用卡的大小，延續研揚科技在Intel技術領域打造嵌入式超小型單板電腦的領先紀錄。

研揚表示，de next-RAP8搭載Intel Core i7-1365UE、Intel Core i5-1335UE或Intel Core i3-1315UE處理器，皆為15W TDP設計，最高支援10核心/12執行緒，展現優異的多工與運算效能。配備最高16GB的LPDDR5x記憶體與Intel Iris Xe圖形處理器，提供強大的運算與圖像處理能力，適用於高效能邊緣應用。

在有限尺寸設計下，de next-RAP8高度整合多元I/O排針與豐富的連接介面，提供卓越的系統擴充彈性。針對機器人與無人機等需高密度連接的應用場景，該主機板透過處理器側 40-pin排針，提供8-bit GPIO、4組USB 2.0埠及2組RS-232/422/485介面，強化控制與通訊功能的靈活性。

此外，為因應無人機及機器人應用的多樣需求，de next-RAP8支援彈性擴充選項，包括SMBus/ I²C等控制介面功能，提升系統整合能力。主機板亦配置M.2 2280 M-Key（PCIe x2）插槽，可整合Wi-Fi與4G模組；並透過FPC連接器支援PCIe x4 Gen 3，與研揚科技多款擴充模組相容，廣泛適用於AI推論、無線通訊、資料儲存與影像處理等各式應用場景。

「de next-RAP8是專為無人機與機器人應用打造，配備兩個英特爾的RJ-45超高速乙太網路埠，分別支援2.5GbE與1GbE，並在背部I/O提供兩個USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠、HDMI 1.2a影像輸出與12V DC電源輸入，實現小尺寸與高擴充性的完美平衡。」研揚科技嵌入式單板產品處產品經理黃怡臻表示。「就是因為de next-RAP9精簡小巧又輕的特性，所以目前很多之前有使用de next產品線的無人機廠商正在考慮無痛轉換此款最新平台。」黃怡臻補充說道。

研揚 USB Intel AI 4G

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