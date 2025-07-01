菲律賓知名男團SB19深入宏碁總部 擔任一日員工

根據市調機構最新資料顯示，宏碁（2353）2025年第1季於菲律賓個人電腦市場穩居第一，市占率達34%、年增率14%；電競筆電市占亦達39%，展現穩健的成長動能與品牌影響力。此外，宏碁於當地單月表現也極為亮眼，筆記型電腦在4月以35%市占率領先群雄，持續鞏固市場龍頭地位。

宏碁近年更積極深化品牌在地策略，自2021年起邀請菲律賓人氣男團SB19擔任Acer Day大使，並擔任宏碁及旗下子公司宏碁智新於菲律賓市場的全系列產品代言人，成功打入年輕世代生活圈；今年更獨家贊助SB19今年「Simula at Wakas」世界巡迴演唱會台灣場，深化品牌與粉絲間的情感連結

宏碁菲律賓與SB19至今合作邁向第五年，此次更邀請以「一日員工」身分走訪宏碁台北總部，親身體驗創新科技的獨特魅力。宏碁董事長暨執行長陳俊聖及泛亞營運總部總經理侯知遠不僅親自與SB19成員交流，更贈每位成員一台Predator Helios 18電競筆電，感謝團員長遠的合作關係。

此外，SB19走訪宏碁產品體驗中心，親自上手把玩宏碁電競筆電及倚天酷碁最新的FreeSense Ring智慧戒指，了解宏碁於AI科技的創新技術；並參與設計工作坊，針對筆電外觀及小型風扇家電進行設計發想，透過創新思維與專業工藝知識的碰撞，為宏碁注入全新品牌活力。