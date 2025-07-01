采威IScloud360雲平台首次參展 憑一站式導入服務吸睛

雲端整合服務供應商采威國際（6868）旗下「一站式雲端智慧服務平台IScloud360」自去年底推出以來，便持續獲得來自各界的青睞，旗下會員數量也快速成長，並推升整體營運規模穩定放大，而團隊近日帶著該平台於「未來商務展」首次亮相，也成功吸引了大量參觀者的關注。據悉，采威這次特地以「打造你的未來辦公室」作為主題，於現場展出超過百款雲端軟體工具及一站式導入服務，吸引了眾多新創企業及數位轉型需求的企業前來洽詢。

采威團隊受訪時指出，公司目前業務主要分類系統整合、智慧方案與雲端服務三大塊，業務模式主要集中於B2B端的軟體電商平台，提供多樣化解決方案，包括客戶關係管理（CRM）、人力資源管理（HR）及各類生財工具（如淨銷系統、RP等）。公司特別針對台灣的中小企業，尤其是員工人數在十至三十人之間的企業，提供量身訂做的服務，以滿足不同企業的特定需求，助力其數位轉型。

團隊透露，這次展會的亮點包括多項創新服務。參觀者可以體驗百款數位解決方案，從中選擇最合適的雲端工具。此外，采威提供一站式導入服務，幫助企業從選購到落地的全過程，確保無後顧之憂。為了協助企業在轉型過程中不再迷路，采威還推出了數位健診與顧問支援服務，提供專業的指導和建議。最後，彈性訂閱制的推出，讓企業可以根據自身需求靈活搭配最適方案，提升服務的適應性。

采威在為期三天的展覽中，也獲得許多企業客戶的接洽，公司也向媒體透露，現場詢問最多的問題主要集中在人力資源軟體方面。許多企業對於數位轉型的需求日益增加，特別是希望從傳統的紙本和Excel管理方式，轉向更高效的雲端解決方案。這些企業普遍面臨多點管理的挑戰，因此希望透過導入軟體來提升協作效率，解決現有的痛點。