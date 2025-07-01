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攻東南亞市場 宏碁董座陳俊聖邀菲國人氣男團SB19當一日員工
宏碁近年更積極深化品牌在地策略，該公司今日宣布，宏碁董事長暨執行長陳俊聖邀請了菲律賓人氣男團SB19擔任Acer Day大使，還以「一日員工」身分走訪宏碁台北總部，親身體驗創新科技的獨特魅力。
陳俊聖及泛亞營運總部總經理侯知遠不僅親自與SB19成員交流，還贈送每位成員一台Predator Helios 18電競筆電，感謝團員長遠的合作關係。
宏碁表示，公司自2021年起邀請菲律賓人氣男團SB19擔任Acer Day大使，並擔任宏碁及旗下子公司宏碁智新於菲律賓市場的全系列產品代言人，成功打入年輕世代生活圈；今年更獨家贊助SB19今年「Simula at Wakas」世界巡迴演唱會台灣場，深化品牌與粉絲間的情感連結。
此次SB19走訪宏碁產品體驗中心，親自上手把玩宏碁電競筆電及倚天酷碁最新的FreeSense Ring智慧戒指，了解宏碁於AI科技的創新技術；並參與設計工作坊，針對筆電外觀及小型風扇家電進行設計發想，透過創新思維與專業工藝知識的碰撞，為宏碁注入全新品牌活力。
市調機構最新調查顯示，宏碁今年第一季於在菲律賓個人電腦市場市占率達34%、年增率14%，穩居第一；電競筆電市占率亦達39%。單月表現也亮眼，筆記型電腦4月以35%市占率，維持龍頭地位。
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