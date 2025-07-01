台達能源與欣銓科技合作小水力轉供 助半導體大廠布局多元再生能源

台達電（2308）的再生能源售電業子公司─台達能源股份有限公司（台達能源）1日宣布，與半導體測試大廠欣銓科技合作小水力再生能源採購，助力產業能源轉型。

台達能源預計八年期間，每年提供約100萬度綠電轉供，來自全台首座由地方政府主導開發的食水嵙溪小水力發電廠。此合作除了支持台灣在地再生能源發展，並幫助企業布局各類再生能源，風險分散達成穩定供電，進而實現減碳目標，邁向永續。

欣銓科技永續長饒清成表示，面對氣候變遷，欣銓科技積極設定ESG目標，2023年正式加入RE100，計劃在2050年前達成碳中和，並承諾將全球據點100%使用再生電力。欣銓不僅主動採用低碳、降低環境負擔的綠電，透過此次和台達合作，提升再生能源結構的多元化，逐步落實RE100目標，增強綠色營運韌性、提升企業競爭力。同時也期望帶動產業價值鏈，推動全行業朝向綠色低碳的發展方向邁進。

台達能源總經理張立業表示，在台灣2050淨零轉型的目標下，國內用電大戶的綠電需求逐步提升，小水力發電具備低碳、低環境衝擊等優勢，適用於台灣現有溝圳等水利設施，但受限地理環境開發進度緩慢，相較於風力及太陽光電，小水力資源較稀缺。

台達集團自2022年起採購小水力提升綠電滲透率，台達能源憑藉集團深厚的能源技術基礎與專業團隊，快速建立綠電轉供及即時匹配的核心能力，可依銷售的再生能源發電及用戶端的用電情形進行運算，達成綠電採購最佳化並降低餘電的數量。此次很榮幸獲得欣銓科技信任，為其轉供小水力，肯定台達能源可提供多樣化再生電力的採購能力，攜手推動淨零轉型。

欣銓科技為提升綠電滲透率，除了設置自用太陽能發電設備，在2025年與台達能源達成再生能源採購協議，由台達能源轉供小水力發電，目的希望透過不同再生能源的配置，提升企業整體綠電穩定度，帶動產業能源轉型。