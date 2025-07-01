博弘雲端獲 AWS SMB Competency 認證 助力中小企業衝刺數位轉型

博弘雲端1日宣布獲得亞馬遜AWS中小企業能力認證（Small & Medium Business (SMB) Competency），協助台灣中小企業運用 AWS 雲端進行業務創新、優化營運與加速成長，強化企業內部的雲端IT基礎韌性。

博弘雲端台灣暨東南亞事業中心副總經理陳亭竹表示，榮獲 AWS SMB Competency，證明博弘雲端的解決方案可以有效對應中小企業在數位轉型路上的痛點與挑戰，持續帶來實質效益。

目前博弘雲端已獲8項AWS能力認證，從數據分析、MSSP資安託管、DevOps規劃再到搬遷、資訊安全等能力認證，讓中小型企業能安心與博弘雲端合作，透過一站式的軟體與雲端服務，助攻產業成功轉型。

除獲AWS認證外，博弘雲端自研的數位產品，包含 AICOM 智能雲端管理，也獲中小企業好評，協助企業即時掌握AWS雲端帳戶資源動態，因應業務需求配置最佳的雲端資源。

AWS SMB Competency是AWS於2024 年推出的新認證計畫，目的在表彰能有效滿足中小型企業需求、提供量身訂做解決方案的 AWS 合作夥伴。

博弘雲端目前已服務超過2,000家海內外中小企業客戶，涵蓋零售、科技、金融、製造等多元產業，包括12cm 睿鼎數位、松慧資訊等具代表性的知名品牌，創造數位競爭力。

因應服務的中小型客戶數量不斷擴大，博弘雲端提早布局成立客戶成長團隊，以給予客戶完善的技術服務支援。