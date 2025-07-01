美光提升PC效能 推出自適應寫入技術和G9 QLC NAND

SSD對於提升PC和用戶端裝置的使用者體驗和系統效能至關重要，美光科技（Nasdaq: MU）1日宣布推出美光 2600 NVMe SSD，這款專為 OEM 設計的主流用戶端儲存解決方案。2600 SSD 採用業界首款用於 SSD 的第九代 QLC NAND，搭載美光創新的自適應寫入技術（Adaptive Write Technology，簡稱 AWT），在兼顧 QLC 經濟效益的同時，實現卓越的 PCIe Gen4 效能1。

美光指出，與市面上其他主流 QLC 和 TLC SSD 相比，美光 2600 SSD 的循序寫入速度提升 63%，隨機寫入速度提升 49%，2為要求嚴苛的用戶端使用者提供同類產品最佳的使用者體驗。

美光企業副總裁暨手機和用戶端業務部門總經理 Mark Montierth 表示，美光 2600 QLC SSD 具有比同類主流 TLC 硬碟更出色的效能。美光的高效能 G9 NAND 和創新的自適應寫入技術提供無與倫比的組合，實現了以前只有 TLC 硬碟才能達到的效能表現，並獲得了美光 OEM 客戶的驗證。美光的這一創新里程碑將推動 QLC NAND 更廣泛的商業應用。

據悉，美光 AWT 透過提供業界首創的多層級 SLC、TLC 和 QLC 動態快取架構以改善 QLC NAND 的寫入效能，進而提升循序寫入速度。在 2TB SSD 連續寫入高達 800GB 的資料時，改進後的寫入效能可將循序寫入速度提升四倍。

此外，美光 2Tb G9 QLC NAND 採用先進的六平面 NAND 架構，可實現更高程度的平行處理能力，可增加同時向 NAND 發出的讀取寫入指令，從而提升效能。2600 SSD 的速度高達 3.6 GB/s，是目前已出貨的用戶端 SSD 中 NAND I/O 速度最快的產品。

強大的 PC 儲存解決方案有助於提高應用程式生產力，最佳化使用者體驗。美光 2600 SSD 重新定義日常運算體驗，顯著提升常用應用程式的工作效率。