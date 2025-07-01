開創 AI PC 互動新體驗 元太打造創嶄新筆記型電腦電子紙觸控板方案

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技1日宣布，運用Intel® Smart Base技術、Intel® Innovation Platform Framework（Intel® IPF） 生態系統與Intel® AI Assistant Builder 的科技，打造電子紙創新應用，推出嶄新的筆記型電腦電子紙觸控板方案，此方案結合彩色電子紙與筆電觸控板，成為筆電用戶的可視覺化AI輔助人機介面，提升使用者體驗價值，為Intel架構產品帶來前所未有的互動體驗。

元太科技業務中心副總經理洪集茂表示，秉持著We Make Surfaces Smart and Green的信念，元太科技運用電子紙技術持續開發適用於各領域的創新應用產品。透過 Intel® Smart Base生態體系提供的開發工具與參考架構，元太科技得以打造更貼合AI PC產品設計需求的輕薄模組，使電子紙可在觸控板區域無縫整合於筆記型電腦，實現兼具節能省電、清晰顯示，與創新互動的使用者體驗。

電子紙具備「類紙舒適視覺體驗」、「低功耗長續航」、「戶外高可視性」等多重特性，特別適合用於筆記型電腦等移動裝置的輔助顯示應用。此次導入於觸控板區域的電子紙模組，不僅保留了原有觸控操作的直覺性，更拓展了第二螢幕的互動可能，在Intel® Smart Base , Intel® IPF 與Intel® AI Assistant Builder的協助下，系統能實踐即時的邊緣AI應用，如在筆記型電腦的互動式鍵盤區上蓋，顯示常用的快捷鍵、系統提醒 ，以及生成式AI的文字或影像內容節錄、遊戲策略或客製化的AI任務。

使用者可看見天氣狀態、便條備忘錄、會議逐字稿或常態顯示資訊，在筆記型電腦關機時，亦可展現個性化的機殼外觀。

此外，電子紙螢幕在待機時不耗電，僅於畫面變更時才消耗極少電力，相較於使用自發光型顯示技術作為觸控板螢幕，能有效降低整體系統能耗，提升移動場景下的電力管理效能。電子紙本身不發光、不閃爍，能減少眼睛疲勞，也讓此創新電子紙觸控區成為兼具功能性與健康友善的設計亮點。

元太科技運用電子紙，以Intel的生態資源，為筆電用戶提升：

●視覺互動創新：以電子紙作為視覺互動媒介，打造低功耗的先進觸控顯示介面，強化新一代人機操作與互動參與模式。

●AI智慧個人化：支援AI應用生成個性化內容，提升裝置功能性與使用者滿意度。

●外型優化設計：針對新世代AIPC裝置量身打造，兼顧無縫整合的外型美學與系統效能。

●用戶體驗再升級：透過電子紙特有的舒適顯示特性與彈性互動設計，重新定義用用戶體驗（UX），為Intel平台產品注入嶄新UX表現。

●無限擴增潛能：結合Intel平台解決方案與參考設計，具備高度擴展潛力，可作為未來AI應用與硬體開發的堅實基礎。

此應用展現了電子紙技術在新世代運算平台上的高度靈活性與創新潛力，元太科技運用Intel生態資源，持續擴展人機互動邊界，探索電子紙技術於AI時代的多元應用場景，為使用者帶來更多具備低碳、創新、個人化特質的科技體驗。