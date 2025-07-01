研發創新引領綠色商機 友達 SID 發表低碳產品管理新標竿

全球淨零浪潮下，消費市場對永續產品的需求與標準日益升高，綠色技術力已成企業連結低碳商機、升級品牌價值的關鍵引擎。友達（2409）光電長期深耕綠色研發，體現國際級影響力，不僅公開公告的綠色專利數量居全台顯示器業界領導地位；今年，在全球顯示技術最具指標性的國際顯示周（SID, Society for Information Display）當中，更獲選發表6篇綠色技術論文，並受邀擔任主題召集人，彰顯友達在綠色產品的系統性布局。

以嚴謹的碳管理策略為基礎，友達15年來持續推動產品減碳，透過系列研究發表，開創產品碳管理新框架，不僅為品牌客戶建立高可信度的碳管理基礎，更提升低碳產品的透明度與識別性，展現友達在新興綠色商機中的產業影響力與競爭力，以及與客戶攜手邁向品牌價值共創的承諾與使命。

SID國際顯示周為全球顯示產業最具代表性的會展之一，為國際一線大廠展現技術趨勢的年度盛會。今（2025）年因應綠色技術備受市場關注，大會首次設立「永續顯示與綠色技術」主題研討會，友達自研發、永續與環安等力求周全的層面切入，於會上發表系列論文，呈現企業在永續面板產品的耕耘成果，以產品生命周期的管理為基礎，從上游碳盤查、產品碳足跡方法學，到下游綠色產品識別指標的創新設計，均提出研發洞見，展現友達在顯示器面板永續性上的技術深度與宏觀視野。

自主研發高精準度碳足跡方法學 助攻品牌實踐「範疇三」碳管理

隨著市場對永續產品的需求升高，精準掌握產品碳足跡的結構與管理策略，已成為提升產品永續性的關鍵；其中，品牌商與企業在全球化供應鏈架構下，面臨最大的挑戰之一即是「範疇三」碳排的計算與管理。友達領業界之先，率先制定產品碳管理策略，2009年即投入產品碳足跡驗證，並於2023年以ISO 14067為基礎，自主開發「友達高精準度碳足跡方法學」（APM, AUO High-Precision Methodology），建構出結合國際標準與實務經驗，更能反映減碳效能的碳管理工具。

「友達高精準度碳足跡方法學」（APM）聚焦於產品的碳足跡結構，有效回應國際品牌商對於永續產品的需求與資訊掌握。此方法學展現三大核心效益：精算碳排、鎖定熱點、反映減碳實效。透過高度系統化的實際數據調查，APM不僅能揭示產品碳排結構與關鍵熱點，亦能量化各項減碳作為對產品低碳化的實際影響，提升碳足跡管理的透明度與準確性。

量身打造顯示器五大綠色指標 助品牌客戶快速掌握綠色產品績效

以APM方法學為基礎，友達進一步提出「綠色產品識別指標」（Green Label），為顯示器產品的環境表現提供可視化的評估依據。當前有國際電子產品環境評估工具EPEAT（Electronic Product Environmental Assessment Tool）、TCO標籤，主要導向終端產品的環境驗證，友達自主開發的「綠色產品識別指標」更聚焦顯示器面板產業特性，涵蓋五大指標：再生材料、再生能源、產品能源效率、材料減量與製程簡化，以及循環經濟設計。透過指標，不僅提升產品永續資訊的透明度，也協助品牌客戶清楚掌握產品環境績效，建立有效的溝通與採購決策基礎，更展現友達實踐永續的品牌價值。