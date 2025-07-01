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群益投顧榮獲 CMoney 第五屆金曜獎雙料冠軍

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
群益投顧總經理范振鴻（左） 代表領獎。圖：CMoney提供
群益投顧總經理范振鴻（左） 代表領獎。圖：CMoney提供

在CMoney最新公布的第五屆金曜獎評選中，群益投顧以卓越的表現榮獲「盈餘預估」及「價格預估」準確獎雙冠軍，此殊榮不僅代表了業界對其專業能力的高度肯定，也展示了其在金融投資領域的領先地位。

群益投顧總經理范振鴻指出，針對台股近期表現落後美股的現象，主要原因是台灣半導體產業在全球供應鏈中的關鍵地位，引發市場擔憂川普政府未來可能對台灣半導體課徵關稅，這項不確定性導致許多大型投資人對台股持觀望態度。

相較之下，美股那斯達克指數中的許多科技巨頭，如Netflix、Spotify、Google、Meta等，其營收來源多為服務或廣告，較不受關稅影響，因此股價持續上漲，帶動整體美股表現強勁，范總經理建議，對於專注操作指數的投資人，在關稅戰塵埃落定之前，今年或許可以優先考慮美股。

對於台股下半年的整體表現，范振鴻認為仍有機會，儘管第3季可能出現旺季不旺的情況，但若美股持續走強，台股仍會受到帶動。屆時，外資可能會買入大型權值股，因為許多外資是追蹤指數操作，將資金投入權重較高的標的。

范振鴻解釋，當外資買入權值股時，即使許多公司基本面不佳，指數仍可能被推升，內資資金會被迫跟進。此外，若中東戰事能在短期內完全平息，市場將重新聚焦於聯準會的降息預期，這也將有利於股市表現，建議可以跟隨外資的買盤，尋找具有動能和獨特性的股票。

例如，特用化學品產業，隨著台積電（2330）2奈米製程在下半年量產，相關的特用化學品供應鏈將直接受惠，由於台積電持續推動供應鏈本土化，台灣特用化學品廠商近年來積極發展，成果逐漸顯現，這些公司將是未來關注的焦點。

ASIC伺服器相關供應鏈，美國雲端服務供應商，特別是Amazon在台灣的訂單量龐大，帶動了ASIC伺服器相關的機殼、CCL、光通訊等供應鏈表現亮眼，與Amazon或Meta等CSP高度相關的台灣供應商，預期將有更好的發展機會。

重電產業，在中美關稅戰的背景下，重電產業受到的影響相對較小，台灣的重電公司持續接到來自美國的電力基礎建設訂單，且訂單仍在持續成長。

美股 外資 台股

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