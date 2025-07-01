提升PC效能 美光推出自適應寫入技術和 G9 QLC NAND

記憶體大廠美光科技今日宣布推出美光 2600 NVMe SSD，這款專為 OEM 設計的主流用戶端儲存解決方案。2600 SSD 採用業界首款用於 SSD 的第九代 QLC NAND，搭載美光創新的自適應寫入技術（Adaptive Write Technology，簡稱 AWT）。與市面上其他主流 QLC 和 TLC SSD 相比，美光 2600 SSD 的循序寫入速度提升 63%，隨機寫入速度提升49%。

美光 AWT 透過提供業界首創的多層級 SLC、TLC 和 QLC 動態快取架構以改善 QLC NAND 的寫入效能，進而提升循序寫入速度。在 2TB SSD 連續寫入高達 800GB 的資料時，改進後的寫入效能可將循序寫入速度提升四倍。

此外，美光 2Tb G9 QLC NAND 採用先進的六平面 NAND 架構，可實現更高程度的平行處理能力，可增加同時向 NAND 發出的讀取寫入指令，從而提升效能。2600 SSD 的速度高達 3.6 GB/s，是目前已出貨的用戶端 SSD 中 NAND I/O 速度最快的產品。

美光表示， 2600 NVMe SSD 目前以 22x30mm、22x42mm 和 22x80mm 三種規格尺寸向全球 OEM 廠商出貨，容量從 512GB 到 2TB 不等。這款 SSD 具備多種更小的規格尺寸、多種容量選項以及單面設計，適合手持裝置、超薄筆電和工作站。例如，2TB 容量的 22x30mm 精巧規格尺寸 SSD 具有超小型和大容量特點，適合用於手持遊戲裝置等空間有限的設計。