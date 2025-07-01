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提升PC效能 美光推出自適應寫入技術和 G9 QLC NAND

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美光推出自適應寫入技術和 G9 QLC NAND，有助提升PC效能。（路透）
美光推出自適應寫入技術和 G9 QLC NAND，有助提升PC效能。（路透）

記憶體大廠美光科技今日宣布推出美光 2600 NVMe SSD，這款專為 OEM 設計的主流用戶端儲存解決方案。2600 SSD 採用業界首款用於 SSD 的第九代 QLC NAND，搭載美光創新的自適應寫入技術（Adaptive Write Technology，簡稱 AWT）。與市面上其他主流 QLC 和 TLC SSD 相比，美光 2600 SSD 的循序寫入速度提升 63%，隨機寫入速度提升49%。

美光 AWT 透過提供業界首創的多層級 SLC、TLC 和 QLC 動態快取架構以改善 QLC NAND 的寫入效能，進而提升循序寫入速度。在 2TB SSD 連續寫入高達 800GB 的資料時，改進後的寫入效能可將循序寫入速度提升四倍。

此外，美光 2Tb G9 QLC NAND 採用先進的六平面 NAND 架構，可實現更高程度的平行處理能力，可增加同時向 NAND 發出的讀取寫入指令，從而提升效能。2600 SSD 的速度高達 3.6 GB/s，是目前已出貨的用戶端 SSD 中 NAND I/O 速度最快的產品。

美光表示， 2600 NVMe SSD 目前以 22x30mm、22x42mm 和 22x80mm 三種規格尺寸向全球 OEM 廠商出貨，容量從 512GB 到 2TB 不等。這款 SSD 具備多種更小的規格尺寸、多種容量選項以及單面設計，適合手持裝置、超薄筆電和工作站。例如，2TB 容量的 22x30mm 精巧規格尺寸 SSD 具有超小型和大容量特點，適合用於手持遊戲裝置等空間有限的設計。

美光 SSD NAND

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