慧榮科技延攬聯發科前營運長朱尚祖 主導策略平台與 AI 布局

三大DRAM（動態隨機存取記憶體）主要原廠三星、美光和SK海力士將資源轉進高頻寬記憶體（HBM）已確立，在新世代HBM均以DDR5 DRAM為基礎進行層疊，且規格全數以16Gb起跳。而在三大廠紛紛訂出用於消費性產品DDR4 DRAM最後供貨期限下，南亞科將產線重新拉回提升DDR4 DRAM生產，整體DRAM市況反轉向上趨勢相當明顯。...

2025-07-01 08:00