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慧榮科技延攬聯發科前營運長朱尚祖 主導策略平台與 AI 布局

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
聯發科前共同營運長朱尚祖加入公司，出任慧榮科技平台與策略資深副總經理。圖／公司提供
聯發科前共同營運長朱尚祖加入公司，出任慧榮科技平台與策略資深副總經理。圖／公司提供

記憶體控制晶片廠慧榮科技（NASDAQ: SIMO）1日宣布，延攬聯發科（2454）前共同營運長朱尚祖加入管理團隊，擔任平台與策略資深副總經理，將主導策略性平台開發及全球生態系合作推動。

慧榮總經理苟嘉章表示，朱尚祖深具產業遠見與策略能力，未來將在平台整合、研發布局、產品創新及策略投資等關鍵領域發揮影響力，為慧榮注入新一波成長動能。

慧榮指出，朱尚祖將負責強化與PC、智慧型手機、車用與伺服器產業客戶的高層連結，深化平台解決方案的合作深度，同時參與資本委員會，協助投資與併購決策，並就AI發展與長期營運策略提供關鍵建議。

朱尚祖過去歷任聯發科、小米與哲庫科技高層，在晶片設計與團隊領導具備豐富經驗，曾帶領逾3,000名工程師打造6奈米、4奈米製程的先進SoC產品。

控制晶片 平台

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