中央大學授權智晶子公司優氫科技 新一代電解產氫技術瞄準全球市場

國立中央大學與智晶（5245）子公司優氫科技6月30日完成電解產氫關鍵技術的技術移轉，將最新一代陰離子交換膜電解水產氫（AEM-WE）技術授權予優氫科技使用。

該項技術是由國立中央大學機械工程學系曾重仁教授團隊研發。根據實驗數據顯示，該核心已在產氫效率、能耗與氣體純度等面向達到國際領先水準，並成功跨入商品化設計與初步銷售階段，成為我國氫能產業發展的重要里程碑。

曾重仁現任國立中央大學工學院能源科技研究中心主任，長年致力於氫能轉換與儲能技術開發，研究領域涵蓋高溫固態氧化物電解（SOEL）與燃料電池(SOFC)、中低溫鹼性電解器與質子交換膜燃料電池等多項核心技術。此次技轉的AEM電解水產氫技術，屬於中低溫產氫技術路徑，具備低貴金屬用量、高氣體純度與系統模組化潛力，特別適用於再生能源調配與分散式氫能應用場景，為台灣打造自主綠氫系統提供關鍵支撐。

優氫科技近年已成功完成多項PEM水電解產氫核心與整機系統開發專案，應用領域涵蓋高純度氫氣需求、保健應用至工業級／能源級產氫解決方案，展現廣泛的技術覆蓋能力與深厚實績。現為國內最大規模的產氫核心與設備供應商，每年穩定出口數千顆核心元件至國內外市場，具備完整製程能力、嚴謹品質管理及國際化服務經驗。

技術轉移是由優氫科技董事長張榮桂博士與總經理蔡宇洲博士共同代表簽署。此項前瞻技術授權，讓優氫科技成為國內少數擁有自主AEM核心的公司。優氫科技已著手進行商品化模組開發與應用端整合，目標是提供可快速部署的高效率綠氫解決方案，並拓展海外市場。

智晶光電表示，國立中央大學與子公司優氫科技的技術移轉，象徵學術界與產業界攜手推動淨零轉型的具體實踐，雙方將攜手打造台灣綠氫產業鏈的核心技術樞紐。