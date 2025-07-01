快訊

連岳母都不放過！淫郵差偷拍逾70人還逼簽「性奴契約」 中華郵政：暫停外勤工作

彭振聲：先前認罪拚交保是為讓妻安心 「她不在了我也沒顧慮了」

省3347元！漢堡王「最新優惠券」24種方案 現享買1送1

中央大學授權智晶子公司優氫科技 新一代電解產氫技術瞄準全球市場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
國立中央大學與智晶子公司優氫科技30日完成電解產氫關鍵技術的技術移轉，圖右四智晶董事長王鴻鈞、右三智晶總經理葉文欽、右五中央大學校長蕭述三、右二曾重仁教授、左四優氫科技董事長張榮桂、左三優氫科技總經理蔡宇洲。業者／提供
國立中央大學與智晶子公司優氫科技30日完成電解產氫關鍵技術的技術移轉，圖右四智晶董事長王鴻鈞、右三智晶總經理葉文欽、右五中央大學校長蕭述三、右二曾重仁教授、左四優氫科技董事長張榮桂、左三優氫科技總經理蔡宇洲。業者／提供

國立中央大學與智晶（5245）子公司優氫科技6月30日完成電解產氫關鍵技術的技術移轉，將最新一代陰離子交換膜電解水產氫（AEM-WE）技術授權予優氫科技使用。

該項技術是由國立中央大學機械工程學系曾重仁教授團隊研發。根據實驗數據顯示，該核心已在產氫效率、能耗與氣體純度等面向達到國際領先水準，並成功跨入商品化設計與初步銷售階段，成為我國氫能產業發展的重要里程碑。

曾重仁現任國立中央大學工學院能源科技研究中心主任，長年致力於氫能轉換與儲能技術開發，研究領域涵蓋高溫固態氧化物電解（SOEL）與燃料電池(SOFC)、中低溫鹼性電解器與質子交換膜燃料電池等多項核心技術。此次技轉的AEM電解水產氫技術，屬於中低溫產氫技術路徑，具備低貴金屬用量、高氣體純度與系統模組化潛力，特別適用於再生能源調配與分散式氫能應用場景，為台灣打造自主綠氫系統提供關鍵支撐。

優氫科技近年已成功完成多項PEM水電解產氫核心與整機系統開發專案，應用領域涵蓋高純度氫氣需求、保健應用至工業級／能源級產氫解決方案，展現廣泛的技術覆蓋能力與深厚實績。現為國內最大規模的產氫核心與設備供應商，每年穩定出口數千顆核心元件至國內外市場，具備完整製程能力、嚴謹品質管理及國際化服務經驗。

技術轉移是由優氫科技董事長張榮桂博士與總經理蔡宇洲博士共同代表簽署。此項前瞻技術授權，讓優氫科技成為國內少數擁有自主AEM核心的公司。優氫科技已著手進行商品化模組開發與應用端整合，目標是提供可快速部署的高效率綠氫解決方案，並拓展海外市場。

智晶光電表示，國立中央大學與子公司優氫科技的技術移轉，象徵學術界與產業界攜手推動淨零轉型的具體實踐，雙方將攜手打造台灣綠氫產業鏈的核心技術樞紐。

智晶光電 低溫 中央大學

延伸閱讀

今熱如盛夏「北部」上看38度高溫 吳德榮：本周至少2颱生成最新路徑曝

本周颱風恐先後生成 吳德榮曝路徑及影響

本周輕颱恐生成 吳德榮揭各國預測路徑

魯賓天文台計畫拍攝10年宇宙 中大助力天體觀測

相關新聞

計程車司機加入防災士培訓 劉世芳：持續擴大培訓對象

內政部長劉世芳1日出席由桃園市政府及桃園國際機場股份有限公司共同於桃園國際機場第2航廈舉辦首場排班計程車司機防災士培訓，...

專為台灣用語及口音設計的AI語音辨識 聯發創新基地釋出開源模型

聯發科集團轄下的前瞻技術研究單位聯發創新基地（MediaTek Research）發布基於OpenAI Whisper的...

高階雲端AI加速器今年出貨量將逾千萬顆 輝達仍居首但浮現成長壓力

市調機構DIGITIMES今日發布調查指出，受美國H20禁令影響，中國市場出貨受限，但谷歌（Google）、亞馬遜(Am...

半導體風雲／DDR4缺到年底 南亞科有望提前本季轉盈？

三大DRAM（動態隨機存取記憶體）主要原廠三星、美光和SK海力士將資源轉進高頻寬記憶體（HBM）已確立，在新世代HBM均以DDR5 DRAM為基礎進行層疊，且規格全數以16Gb起跳。而在三大廠紛紛訂出用於消費性產品DDR4 DRAM最後供貨期限下，南亞科將產線重新拉回提升DDR4 DRAM生產，整體DRAM市況反轉向上趨勢相當明顯。...

OpenAI執行長：AI代理將成新典範

OpenAI執行長奧特曼表示，AI技術不僅快速演進，而且正在經歷一個關鍵轉折點。過去ChatGPT對多數使用者而言，像是...

平台廣告管理系統缺失遭罰 Meta：持續改善問題

Meta旗下Facebook（臉書）在台灣因為廣告資訊揭露系統缺失，昨（30）日被數位發展部重罰1,500萬元。Meta...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。