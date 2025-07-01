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AI好夯掀散熱戰 其陽雙相液冷衝刺節能減碳

中央社／ 新北1日電

AI算力狂飆，搭載晶片的伺服器熱得發燙，「得散熱者得天下」。總部設於新北市的其陽科技，精進雙相浸沒式散熱系統，如今再下一城，推出雙相直接液冷方案，搶進千瓦級散熱市場，也為節能減碳鋪路。

其陽科技成立於2000年，2019年加入佳世達Qisda聯合艦隊，主力產品橫跨工業電腦、資安設備與伺服器系統，提供客製與整合服務。看準AI時代散熱商機，近年積極投入冷卻技術領域。

AI降溫戰開打 雙相散熱成新武器

公司總部位在汐科車站附近一棟大樓32樓，一踏進總經理林章安的辦公室，遼闊景緻映入眼簾。他在會議前抽空受訪，笑說：「風景不錯，壓力比較小。」一聊起AI伺服器散熱趨勢，他正色地拿出數據分析。

隨著人工智慧（AI）晶片效能躍升，功耗直線上揚，冷卻需求同步升溫，林章安指著電腦圖表，以輝達（NVIDIA）最新一代繪圖處理器（GPU）為例，「你用風冷根本吹不動。」

「我們希望散熱能成為其陽另一個成長引擎。」林章安說。2023年其陽與工研院及其他台廠聯合發表千瓦級雙相浸沒式冷卻技術。原理是將伺服器浸泡在冷卻液中，液體吸熱後氣化，再透過冷凝器冷凝回流，形成封閉循環，不僅提升導熱效率，也有助於降低能源消耗。這也成為其陽步入散熱領域的關鍵起手式。

根據工研院數據，若全球資料中心採用此散熱技術，每年預估可節省超過1000億度電，相當於台灣一年家庭用電量，並可減少5000萬噸二氧化碳排放，相當於種植1.3億棵樹。

技術進化 推出雙相直接液冷

其陽今年進一步升級散熱武器，在2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）發表升級版雙相浸沒式散熱系統，可處理高達100kW熱功耗。該系統搭載氣體回收與AI管理功能，能預測伺服器負載並主動調節冷卻機制，另同步推出首個台灣自主研發與製造的雙相直接液冷方案。

「拚價格、拚量，我們拚不過別人，那就用技術去領先，提早布局。」林章安語氣堅定地說。雙相直接液冷採特殊結構打造冷板，液體沸點更低，蒸發更快、氣化後冷凝回流，過程中不耗水、低噪音，支援最高1500瓦以上功耗，專為AI伺服器與各式高熱負載應用而設計。相較需大面積泡入液體的雙相浸沒式，雙相直接液冷可避免多數零件的相容性問題。

專利布局 拚立足散熱領域

回憶當時跨足散熱市場，林章安緩緩說道，內部曾有不少聲音擔心會分散公司原先優勢，為此，花了許多時間溝通，「這不只是業務擴張，更是一個轉機，讓其陽有機會成為產業領先者。」

起初其陽並非散熱領域專家，靠著補進外部人才、內部訓練，與工研院及其他台廠合作，參與經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫，逐步摸出屬於自己的路。如今發展出散熱技術，其陽申請多項專利，這一路走來，林章安坦言「真的很困難，像是找合作廠商不容易，光有設計理念，做不出來也沒用」。

他起身拿出雙相冷板，用手機拍下後放大，透過畫面可見精細結構。這是其陽與國外公司合作的成果，對方能根據其陽需求及概念，產出不同規格的雙相冷板，「這是雙相直接液冷中關鍵之一」。

林章安透露，目前雙相浸沒式設計大項幾乎完成，剩下收尾部分，如液體一些驗證，還需花一點時間；雙相直接液冷預計上市時間較快，朝客製化策略推進，可依客戶需求設計管路及雙相冷板等。他說，兩種技術皆已吸引廠商詢問，尤其雙相直接液冷，很多廠商都有意願，已進行POC（概念驗證）流程。

展望未來，林章安說，他的夢想是其陽研發出雙相浸沒式專用的伺服器，「如果未來有需求，台灣就只有我們這一家。這需要時間與資源，但我認為這一步非走不可，會把它放在長遠目標去做。」

在林章安眼中，節能減碳不只是口號，而是企業的責任與機會。「你看喔，一個資料中心需要多少水、多少電。」他強調，企業應該主動思考節水、節電的解方，ESG（環境保護、社會責任、公司治理）導向的永續AI基礎設施，將是未來不可或缺的一環，其陽會持續深耕散熱技術，盼為節能減碳出一分力。

伺服器 AI

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