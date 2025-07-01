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美大型企業獲利動能呈現領先 美股今年獲利預估仍有雙位數成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一美國50 ETF（009811）追蹤之指數編製規則(資料來源：ICE Data Indices，統一投信整理)
統一美國50 ETF（009811）追蹤之指數編製規則(資料來源：ICE Data Indices，統一投信整理)

蘋果創辦人賈伯斯名言「簡單其實比複雜更困難，但一旦做到了，便創造了奇蹟」，奠定蘋果在消費性電子產品市場的領導地位。而用簡單的投資策略，濃縮美股精華，正是美國50指數的核心精神。統一投信將於7月9至11日募集繳款的統一美國50 ETF（009811），其追蹤的指數利用市值篩選出美股50強企業，包括九大產業龍頭，讓投資人用一檔ETF就能掌握美股成長的核心力量。

統一投信分析，根據ICE指數公司資料，009811追蹤的美國50指數以在美國證券交易所上市的股票為母體，並排除海外存託憑證（DR股）。同時，指數成分股需具備良好流動性，並滿足三項條件，包括未調整市值必須達到千萬美元等級、股價介於1美元~1萬美元之間，且自由流通比例在5%以上。最後，美國50指數挑選市值排名前50大企業作為成分股，並以自由流通市值進行加權，反應成分股的實際流動性。

統一投信表示，009811追蹤的美國50指數為季調整，於每年的3、6、9、12月定審。其中，成分股新增及刪除在3、9月進行，6、12月僅會進行權重調整以符合市況。不過，面對近年陸續有巨型獨角獸掛牌，為了讓指數更加即時反應市場變化，若新掛牌個股上市已滿半年，且符合美國50指數的市值及流動性等篩選條件，則在每次指數定審時，皆可納入指數成分股名單，並做相對應的權重調整。

統一美國50 ETF（009811）基金經理人林良一表示，近期公布的經濟數據及企業財報顯示，美國經濟保持堅韌，大型企業的獲利動能也呈現領先，使今年美股獲利預估仍有雙位數成長，且主要來自大型股貢獻。大型股具備研發能力較強、坐擁護城河優勢，加上營運更具規模經濟，有獲利撐腰，在多頭行情中漲幅通常能領先。美國 50 指數聚焦美股藍籌股，使追蹤該指數的009811成為布局美股行情的優質選擇。

統一美國50 ETF（009811），發行價每股10元，募集繳款期間，每張只要一萬元，投資人透過統一投信申購還可享零手續費優惠。009811為半年配，於每年3、9月底評價，保管銀行為臺灣銀行。若將配息帳戶設定為臺銀，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。

美股 美國經濟 統一投信

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