大宇資入主！揚智鎖漲停、凃俊光任董座 揮軍全球資安市場
揚智（3041）股東會釋出重磅消息，由大宇資（6111）旗下宇全智聯正式躍居最大股東，並推選凃俊光接任董事長，宣示未來將結合集團資源，加速跨足企業資安市場。利多消息激勵市場買氣，揚智今日開盤不到3分鐘即強勢攻上漲停，鎖在28.2元，直接飛越年線，盤中仍有逾6,000張買單排隊；大宇資同步維持高檔整理格局，獲得資金青睞。
據公開資訊，揚智於2025年4月辦理2,315萬股私募案，由宇全智聯全數認購，取得約16.51%股權，正式成為最大股東。此次股東會也完成董事改選，席次自原先5席擴增至7席，新增兩席由大宇資取得，分別為凃俊光與副總經理莊仁川，皆以宇全智聯法人代表身份進入董事會。
未來，揚智將結合大宇資另一子公司安瑞科技的資安解決方案能力，與自身在ASIC（客製化晶片）領域的深厚技術優勢，共同打造高效能、可彈性客製的資安晶片與整合平台。安瑞科技擁有北美、印度、非洲等地的資安部署實績，雙方合作可望強化企業級資安防護能力，進軍全球市場。
法人看好，隨著AI應用普及、企業資安需求快速成長，揚智若能成功整合集團資源，有望增添營運動能。
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