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美對等關稅大限將至 張錫：AI 剛需不變、台灣供應鏈長線看多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國對等關稅暫緩期將於7月9日屆滿，國泰投信董事長張錫指出，儘管全球政經局勢動盪，包括關稅戰、戰爭因素推升油價與通膨壓力，但整體景氣呈現「先蹲後跳」格局，目前AI科技已成全球剛性需求，對台灣供應鏈極為有利，整體產業長線走多，投資人可透過定期定額方式降低波動，並在市場下跌時伺機加碼市值型ETF如國泰台灣領袖50(00922)，掌握長期成長動能。

張錫分析，美國總統川普發動關稅戰，實為談判籌碼，目的在於爭取更多全球赴美投資與製造業回流。然而，美國以服務業為主，製造業回流面臨「彈性」與「分工」兩大挑戰，加上勞動文化不利於高效率生產，即便非成本問題，良率也難以維持，「關稅只是手段，不是目的」。與此同時，全球資本市場已明顯轉向AI產業，沒有AI的市場基本不會上漲，四大CSP廠商今年原已規劃千億美元資本支出，近期更進一步加碼，加速推進從雲端到終端的發展。

根據麥肯錫預測，在中性情境下，未來五年AI相關資料中心需求會成長到現在的3.5倍，而半導體正是AI的「軍火庫」。張錫指出，台灣供應鏈之所以強勁，正是因為掌握了半導體與先進製程的關鍵技術。經歷2021年需求高峰後，半導體產業歷經兩至三年庫存調整，目前正進入補庫存階段，屬於上升趨勢。台積電法說會亦預測未來五至十年展望樂觀，包括即將量產2奈米先進製程、持續擴產CoWoS先進封裝產能，以因應客戶對高效能運算及AI晶片的需求激增，為市場注入強心針。台灣不僅擁有半導體優勢，整體科技供應鏈亦在AI、終端應用等領域扮演關鍵角色。

在資金面上，張錫指出，主計總處預估今年台灣擁有逾4兆元的超額儲蓄，未來資金若有效被利用，將成為經濟一大活水，資金面與基本面皆為正向，外資過去幾年雖大幅賣超，但台股未見明顯下跌，主因在於本土資金透過ETF穩定支撐市場。目前ETF規模已逾6.3兆元，台灣整體ETF受益人加總超過1,500萬人，顯示台灣投資人操作理性，擅長定期定額與逢低加碼，在4月對等關稅所造成的股災時，散戶反而在低檔進場，形成「散戶軋法人、軋外資」的局面，支撐台股基本面。

展望未來，張錫表示，AI科技趨勢才剛開始，未來幾年仍需大量資本支出，台灣將持續扮演全球供應鏈的重要角色，建議投資人可關注市值型ETF如國泰台灣領袖50(00922)，涵蓋台灣50大市值企業，成分股多元且均衡，具備長線投資價值。面對市場波動，投資人可採取兩大策略，一是於市場大跌時勇敢加碼，二是透過定期定額降低波動性，目標參與台股長期成長機會。

關稅 AI

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