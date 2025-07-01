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慧榮宣布朱尚祖為平台與策略資深副總 推動與全球策略性平台合作布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
小米自研晶片哲庫共同創辦人朱尚祖加入慧榮科技經理營團隊，擔任平台與策略資深副總經理， 推動與全球策略性平台合作布局。圖／慧榮提供
小米自研晶片哲庫共同創辦人朱尚祖加入慧榮科技經理營團隊，擔任平台與策略資深副總經理， 推動與全球策略性平台合作布局。圖／慧榮提供

全球NAND（快閃記憶體）控制晶片領導廠商慧榮科技今日宣布自由小米旗下哲庫離開、前聯發科執行副總暨副共同營運長朱尚祖加入公司，出任平台與策略資深副總，負責推動策略性平台開發與生態系合作夥伴關係的拓展。朱尚祖在半導體領域擁有逾30年領導經驗，擅長IC設計、行銷與全球營運。

朱尚祖加人慧榮的經營團隊，將負責推動與PC、智慧型手機、汽車及伺服器領域中與頂尖客戶高層互動合作，加深公司在平台解決方案上戰略夥伴的關係，並在強化公司全球研發實力方面扮演關鍵角色。此外，朱尚祖將擔任慧榮資本委員會成員，參與策略性投資與併購決策，並協助後續整合與領導工作。他也將針對公司長期營運策略、產品組合拓展 AI發展方向提供策略性建議。

朱尚祖曾擔任哲庫科技共同創辦人暨策略長，在任期間打造出一支超過3000名工程師的全球團隊，並成功設計出多款先進的系統單晶片，涵蓋6奈米與 4 奈米製程。在此之前，他曾任小米產業投資部合夥人，並曾在聯發科擔任多項高階管理職位。任職於聯發科期間，擔任執行副總暨共同營運長，積極推動行動晶片業務成長，使其年營收突破40億美元，並成功帶領公司躍升為全球第二大手機晶片供應商。朱尚祖擁有交通大學電子工程碩士學位。

聯發科 控制晶片 平台

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