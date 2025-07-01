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觀察站／新社交平台 數發部也該管管
數位發展部昨天重罰Facebook（臉書）母公司Meta一千五百萬元，連外媒都跟進報導，但Meta回應不痛不癢，「我們仍持續針對出現的問題努力改善」，並強調廣告都經過驗證，那為何還不能完整揭露呢？
從數發部兩次處分引用法條來看，Meta說與做明顯有落差，數發部要真打詐從源頭管理，要落實連續查核，讓業者改進，更不要忘了還有新的漏洞Threads要注意。
數發部上次開罰臉書兩則廣告資訊揭露不全，未落實實名制，違反詐欺危害防制條例第卅一條第一項第二款情事，以同條例第四十條第一項第四款，對Meta每案各裁處五十萬元罰鍰，並要求限期改正。昨天Meta還是違反同樣條款，但數位部在罰鍰部分，引用同條例第四十條第二項，也就是Meta已到了管理系統性缺失，影響層面廣泛，已經非單一案件問題，屬「情節重大」加重罰。
Meta明知有廿三案等著被處分，一個月來仍放任系統缺失，無法讓用戶了解廣告出資者資訊，還強調去年就啟用強化驗證機制，長期以來以系統缺失為理由，平台本身資訊不透明，奢談平台環境安全性。
時至今日，仍有不少民眾在臉書上遇到購物、感情或投資詐欺，相關條例現在還沒有把Meta新開放廣告功能的Threads納入管理項目，數發部除了要重視業者的更正速度外，納管新的社交平台，防堵詐騙漏洞更是當務之急。
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