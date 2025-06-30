OpenAI 超狂 要送用戶機器人 所羅門、和大、盟立、宇隆等跟著發大財

OpenAI執行長奧特曼預告，未來註冊最高級別ChatGPT訂閱者，可免費獲得機器人。OpenAI會員眾多，業界看好其開先例「送用戶機器人」，將引爆新一波機器人出貨熱潮。

台廠中，所羅門具備奧特曼想要打造擁有視覺、語言、推理能力機器人的所有技術能量，成為大贏家，和大（1536）、盟立（2464）、宇隆（2233）、羅昇（8374）等也受惠。

奧特曼在美國舊金山AI新創學校與知名創業加速器 Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）對談時，釋出以上訊息。

陳嘉興對奧特曼提到：「在現實世界裡擁有做實際工作的機器人，這是多麼瘋狂的未來！」奧特曼回應：「我覺得我們離目標已經不遠了。雖然機器人的機械工程非常複雜，AI的認知能力也同樣具有挑戰性，但整體來看，我們正逐步掌握這些關鍵問題。」

奧特曼強調，OpenAI正在優先解決推理生成資料等問題，然後確保我們可以將其連接到機器人上，打造擁有視覺、語言和推理能力的機器人。

台灣機器人相關業者當中，所羅門（2359）集結機器人視覺、深度學習等技術，並且是輝達長年機器人合作夥伴，其自主研發的AI視覺軟體，融合3D視覺、深度學習與VLM視覺語言模型，實現智慧感知與生成式AI的多元應用，皆可依照語音指令快速執行夾取、辨識、分類與檢測等複雜任務，最符合奧特曼描述的機器人特質需求，可望成為大贏家。

所羅門AI業務已獲得全球各大洲客戶訂單，應用觸角從製造業拓展至零售、礦業、物流與醫療領域，公司看好今年AI業績有望較去年倍增，毛利率也看俏。

和大與盟立也積極耕耘機器人，雙方合資成立盟英，專注於諧波減速機及機器人關節套件，已有出貨實績。和大董事長沈國榮強調，該公司除了成立機器人事業部門外，未來可與集團轉投資事業資源整合、聯合行銷，組成一個機器人大平台；盟立則規劃，集團自製的人形機器人預計今年底推出上市。

奧特曼認為，機器人的時代很快就要到來了，幾年後機器人就能做一些非常有用的事情。他並提到：「我想，如果你註冊最高級別的ChatGPT訂閱時，我們會向你免費贈送一個機器人。」

奧特曼甚至提出一個大膽的設想，當第一批機器人被製造出來後，它們能否投入礦場、工廠、港口，打造一個「自我複製」的全自動化供應鏈，從而以前所未見的速度，滿足全球對勞動力的巨大需求？這項結合AI與機器人實體的技術，將根本性地重塑製造業與全球經濟。

（記者李珣瑛、李孟珊、蕭君暉、宋健生）