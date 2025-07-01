臉書違反打詐專法 數發部重罰1500萬

Meta旗下Facebook（臉書）因平台廣告管理系統缺失，違反打詐專法，數位發展部認定違規情節重大，昨天宣布重罰一千五百萬元，並要求卅日內改正，若未改正可連續處罰。若連同前一次挨罰一百萬元，Meta累計已被罰一千六百萬元。

Meta昨指出，持續針對出現的問題努力改善，會繼續與數發部與刑事警察局密切合作，確保平台環境安全性，並讓用戶清楚識別臉書與Instagram上廣告的受益者與出資者。

「網路詐騙通報查詢網」統計，Meta是四大平台中詐騙訊息最多的業者，每周下架的詐騙廣告中，Meta占比都在九成以上，由Meta經營的Facebook平台，至今已因違反「詐欺犯罪危害防制條例」（打詐專法）二度挨罰，也是專法上路後唯一被罰的業者。

Meta在今年五月有兩件廣告案未依法揭露廣告委託刊播者、出資者資訊，因此挨罰一百萬元。內政部隨後送交廿三案廣告資訊揭露不完全案件到數發部，也都和Meta有關，數發部因此展開調查，在聽取業者意見、跨部會討論後祭出重罰。

數發部調查發現，根本原因在於Facebook平台廣告服務管理系統缺失，導致部分廣告未能在刊登或推播時，即時揭露委託刊播者、出資者資訊。

數發部考量這是系統性缺失，影響層面甚廣，不僅只涉及於內政部移送的廿三案，屬情節重大，因此依打詐專法第四十條第二項規定，開罰Meta一千五百萬元，並要求Meta在卅日內完成改正。

打詐專法第四十條第二項規定，違反廣告實名制等情節重大者，可處一百萬元以上、兩千五百萬元以下罰鍰，並限期改正，若屆期未改正，可按次處罰。從法定罰則來看，數發部對Meta可說是祭出重罰，也是少見對單一業者給出千萬元以上罰單。

數發部數位產業署平台經濟組長林青嶔表示，這次開罰一千五百萬元，不僅是因為五月才剛罰過一次，根本原因是平台存在明顯的系統缺失。他說，若只針對個案開罰，未來可能面臨國際訴訟，且遏止效果也不高，經跨部會討論，確認是系統疏失，平台業者在會議中也坦承相關情況，並表示會積極改進。

Meta提供背景資料指出，在台灣持續強力打擊詐騙下，去年共下架超過十四點六萬個廣告帳號、一六○萬則詐騙廣告內容。Meta近期推出五大關鍵行動，包含臉部辨識技術、金融服務業廣告主驗證、廣告全面實名制並提升廣告透明度、與台灣政府積極合作打詐，及大眾防詐教育。