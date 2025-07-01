OpenAI 執行長：AI 代理將成新典範

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

OpenAI執行長奧特曼表示，AI技術不僅快速演進，而且正在經歷一個關鍵轉折點。過去ChatGPT對多數使用者而言，像是一個「強化版搜尋引擎」，能快速整理資訊、回答問題。現在隨著模型能力大幅提升、成本急遽下降，以及強大開源模型的問世，一個全新的典範正在成形。

奧特曼提到，上述的新典範就是「AI代理」（AI Agent）。未來AI不再是被動等待指令的工具，而是能主動為你執行任務的夥伴。

他強調，一個具備「記憶」功能的AI，能持續學習你的偏好與脈絡，串連你所有的數位裝置與資料，在背景全天候運作。它會在最恰當的時機提醒你，為你處理事務，甚至能即時編寫程式碼，為你的特定需求打造一個全新的應用程式。

談到擔任OpenAI執行長，最難的教訓是什麼？奧特曼說：「我必須同時做很多事情，而且有很多大公司以各種方式向我們發起挑戰， 我必須花費更多精力去處理這些問題。」

至於給眾多新創的建議，奧特曼說，現在是科技史上創業的最佳時機，因為劇烈變革為新創公司帶來機會。但創業者不應嘗試打造「山寨版ChatGPT」。OpenAI會盡力將自家聊天助手做到極致，與巨頭在其核心領域競爭，無異以卵擊石。

他說，當年創辦OpenAI這個決定，是場巨大賭注，因為2015年時企圖挑戰「通用人工智慧（AGI）」是天方夜譚，當時DeepMind遙遙領先，OpenAI團隊僅有數名研究員，且對產品、營收、商業模式毫無頭緒，但就是這個不切實際的願景，造就了如今AI的熱潮。

山寨 創業 AI

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