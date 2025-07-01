平台廣告管理系統缺失遭罰 Meta：持續改善問題

Meta旗下Facebook（臉書）在台灣因為廣告資訊揭露系統缺失，昨（30）日被數位發展部重罰1,500萬元。Meta發言系統表示，將持續針對出現的問題努力改善，密切與政府合作，確保平台環境安全性。

Meta表示，自2024年起，Meta已陸續更新廣告主驗證流程。為提升廣告資訊透明度，所有在臉書與Instagram上向台灣用戶投放廣告的廣告主，皆被要求完成驗證流程，並揭露廣告受益者與出資者。

Meta指出，持續針對出現的問題努力改善，會繼續與數位發展部與刑事警察局密切合作，確保平台環境安全性，並讓用戶清楚識別臉書與Instagram上廣告的受益者與出資者。

Meta提供背景資料表示，在台灣持續強力打擊詐騙下，2024年共下架超過14.6萬個廣告帳號、160萬則詐騙廣告內容。Meta近期推出五大關鍵行動，包含臉部辨識技術、金融服務業廣告主驗證、廣告全面實名制並提升廣告透明度、與台灣政府積極合作打詐，及大眾防詐教育。

數發部日前接到內政部移交的23案廣告資訊揭露不完全案件後，在5月底邀集法務部、調查局、警政署、打詐指揮中心等單位開會，並邀Meta說明，發函請Meta陳述意見，數發部收到業者意見後，再邀集相關單位討論並作出裁定，昨日公布對Meta重罰1,500萬元，累計已開罰1,600萬元。