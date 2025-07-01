平台廣告管理系統缺失 違反打詐專法 Meta 再挨罰1,500萬元

Meta旗下Facebook因平台廣告服務管理系統缺失，違反打詐專法，數發部認定違規情節重大，昨（30）日宣布重罰1,500萬元，並要求30日內改正，若未改正可連續處罰。若加計前次開罰金額，Meta累計已吃上1,600萬元罰單。

根據「網路詐騙通報查詢網」統計，Meta是四大平台中詐騙訊息最多的業者，每周下架的詐騙廣告中，Meta占比都在九成以上，由Meta經營的Facebook平台，至今已因違反《詐欺犯罪危害防制條例》（打詐專法）二度挨罰，也是專法上路後唯一被罰的業者。

Meta在今年5月有兩件廣告案未依法揭露廣告委託刊播者、出資者資訊，共挨罰100萬元。內政部隨後送交23案廣告資訊揭露不完全案件到數發部，又統統是Meta案件，數發部因此展開調查，並聽取業者意見、跨部會討論後，祭出重罰。

此前開罰的兩案，是以個案每案50萬元、合計開罰100萬元；數發部後續調查發現，究其根本原因，源於Facebook平台廣告服務管理系統缺失，導致部分廣告未能在刊登或推播時，即時揭露委託刊播者、出資者資訊。

數發部考量這是系統性缺失，影響層面甚廣，不僅止涉及於內政部移送的23案，屬情節重大，數發部依打詐專法第40條第2項規定，對Meta重罰1,500萬元，並要求Meta在30日內完成改正。

根據打詐專法第40條第2項規定，違反廣告實名制等情節重大者，可處100萬元以上、2,500萬元以下罰鍰，並限期改正，若屆期未改正，可按次處罰。從法定罰則來看，此次數發部對Meta可說是祭出重罰，也是少見對單一業者給出千萬元以上罰單。

數發部數位產業署平台經濟組長林青嶔說明，此次開罰1,500萬元，不僅僅是因為5月才剛罰過一次，最根本原因是平台存在明顯的系統缺失，他坦言，若只針對個案開罰，未來可能面臨國際訴訟，且遏止效果也不高，經跨部會討論，確認是系統疏失，平台業者在會議中也坦承相關情況，並表示會積極改進。

林青嶔表示，數發部在收到所有案件後，都會經過嚴實求證，因此會需要一點時間釐清，在收到移送案件當下，就會先確認這些廣告是否仍在線上，如果還在，就會立即通知業者下架，若通報後超過24小時仍未下架，就會先開罰，確保民眾不會上當。



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