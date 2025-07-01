台積發123億元綠債

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）再發綠債，昨（30）日公告今年度第3期無擔保普通公司債（綠色債券） 123億元主要發行條件。台積電去年11月12日董事會通過募集無擔保普通公司債，昨日針對綠色債券定價提出說明，資金將用在綠建築、使用再生能源及綠色環保相關之支出。

台積電公告，本期綠債分甲類及乙類。甲類發行金額83億元、發行期限為5年期、固定年利率1.92%。乙類發行金額40億元、發行期限為10年期、固定年利率2.05%。將委託證券承銷商以洽商銷售方式對外承銷。每張面額1,000萬元。

台積電2020年11月首度發行120億元綠債，該年度與兩家外商銀行簽訂永續連結貸款878億元；2022、2023年以及今年都以發行綠債為主。主要用途都是綠建築以及綠色製造所需。

台積電昨日也更新ESG資訊，包括成立外派員工健康管理小組，服務延伸至美國、德國廠，內部廠區水管理年省1.02億元等訊息。近年來台積電布局全球，海外派駐、差旅、受訓員工人數逾2,000人，海外派任員工健康管理小組，聚焦「醫療資源協助、健檢追蹤管理、職業傷病預防」，去年健康管理小組協助派駐日本員工在當地接受治療後復工，今年服務範圍延伸至美國及德國廠區。

台積電去年創新研發氨氮廢水分流查核處理系統，今年6月成功導入晶圓20廠第1期廠區，有效降低外排廢水導電度40%、化學藥劑減量30%，預估年減碳8,950公噸、綠色效益達1.02億元，後續將逐步導入7奈米以下製程的晶圓廠，精進廢水處理效率。

晶圓廠 台積電 健康管理

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